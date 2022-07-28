Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Galatasaray geçen sezon geçirgen orta sahası sebebiyle savunmada çok açık vermiş, üretken olmayan isimler yüzünden hücumda da etkili olamamıştı.
Galatasaray geçen sezon geçirgen orta sahası sebebiyle savunmada çok açık vermiş, üretken olmayan isimler yüzünden hücumda da etkili olamamıştı.
Yeni seçilen yönetim ve teknik direktör Okan Buruk orta sahaya mutlaka takviye yapmaları gerektiğini düşünmüş ve çalışmalara başlamıştı.
Ilk olarak Sergio Oliveira imza atmıştı. Şimdi de Fredrik Midtsjö gelecek sezon parçalı formayı giymeye çok yakın.