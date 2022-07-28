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Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferlere devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira’dan sonra orta sahaya bir takviye daha gerçekleştirdi. Cimbom, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Fredrik Midtsjö transferinde mutlu sona ulaştı. 28 yaşındaki oyuncu Galatasaray’a “Evet” dedi. Kapıyı 6 milyon euro’dan açan Hollanda ekibi Midtsjö “Gideceğim” deyince fiyat düşürdü. Tecrübeli isim 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. İşte kontrat detayları...

SAVAŞ ÇORLU Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
SAVAŞ ÇORLU
Savaş ÇORLU
Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Galatasaray geçen sezon geçirgen orta sahası sebebiyle savunmada çok açık vermiş, üretken olmayan isimler yüzünden hücumda da etkili olamamıştı.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Yeni seçilen yönetim ve teknik direktör Okan Buruk orta sahaya mutlaka takviye yapmaları gerektiğini düşünmüş ve çalışmalara başlamıştı.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Ilk olarak Sergio Oliveira imza atmıştı. Şimdi de Fredrik Midtsjö gelecek sezon parçalı formayı giymeye çok yakın.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Cimbom, 28 yaşındaki futbolcuyla el sıkışmıştı ancak kulübü AZ Alkmaar 6 milyon euro'da diretince pazarlıklar tıkanma noktasına gelmişti.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

RESTİ İŞE YARADI
Bu aşamada Fredrik Midtsjö devreye girdi. 1 yıl daha kontratı olduğu AZ Alkmaar yönetimine "Ben gitmek istiyorum. Burada kalırsam sözleşme uzatmam, seneye bonservissiz giderim" restini çekti.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Bunun üzerine Hollanda ekibinin 6 milyon euro'luk direnişi kırıldı. Aslan tecrübeli futbolcu için 3 milyon euro önermişti.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Kulüpler 3.5 milyon euro'da anlaşma sağladılar.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Midtsjö kısa süre içinde İstanbul'a gelecek ve sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Tecrübeli orta saha oyuncusu 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

TAKVİYE YAPILACAK
Fredrik Midtsjö, Galatasaray'ın 'kanayan yarası' olan orta sahaya son transferi olmayacak.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılar bu bölgeye en azından 1 isim daha katmayı planlıyorlar. Rakam daha da artabilir.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Okan Buruk'un isteği doğrultusunda daha hücumcu bir futbolcu da gelecek.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

TAM İSTİKRAR ABİDESİ
Cimbom'un kısa süre içinde açıklaması beklenen Fredrik Midtsjö, güçlü fiziği ve profesyonel yaşaması sayesinde sık sakatlanmıyor.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Norveçli son 13 sezonda sakatlık sebebiyle sadece 9 maç kaçırdı.

Galatasaray'dan transferde Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları

Sarı ve kırmızı kart cezaları sebebiyle ise aynı dönemde 6 karşılaşmada forma giyemedi.

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