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Galatasaray'ın transferde Justin Kluivert hamlesi! Görüşmeler başladı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği bölgelere göre hamlelerini yapan sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen yönetim, Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Justin Kluivert’i gündemine aldı. Geçen sezon Nice’te kiralık oynayan genç yıldızın transferi için görüşmelere başlandığı iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray'ın transferde Justin Kluivert hamlesi! Görüşmeler başladı

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'da eksik bölgeler belirlendi.

Orta saha ve kanat mevkilerine öncelik veren sarı-kırmızılılar somut adımlar atmaya başladı.

Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö'yü imza aşamasına getiren Cimbom'dan bir hamle daha geldi.

Kanat bölgesini de takviye etmek isteyen Galatasaray çok önemli bir isme kanca attı.

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar bonservisi Roma'da bulunan Justin Kluivert'in transferi için düğmeye bastı.

TEKLİF YAPILDI
Yönetimin hem İtalyan kulübünü hem de Hollandalı yıldızın menajeriyle görüşmelere başladığı vurgulandı.

Kluivert'in Roma ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için şu anda kiralık olarak gelmesi mümkün gözükmüyor.

Ancak Çizme basınına göre İtalyan kulübünün sportif direktörü Tiago Pinto, 23 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif etti.

Eğer Kluivert, Roma ile nikah tazelerse kiralık olarak takımdan ayrılması gündeme gelecek.

Roma kulübünün, yıldız futbolcunun bonservis bedelini ise 12 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Nice'te kiralık oynayan Justin Kluivert 32 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

BABASININ OĞLU
Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Patkick Kluivert'i oğlu olan Justin, Ajax altyapısında yetiştikten sonra 2018 yılında 18 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer oldu.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon planlarında olmayan genç yıldız 2 kez Hollanda Milli Takımı'nda oynadı.

Justin Kluivert her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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