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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek müjdeyi verdi: Taraftarımız rahat olsun!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Özbek, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 13:47
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek müjdeyi verdi: Taraftarımız rahat olsun!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşmasında transfer sorusunu yanıtladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek müjdeyi verdi: Taraftarımız rahat olsun!

Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende Özbek, transferle ilgili sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek müjdeyi verdi: Taraftarımız rahat olsun!

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek müjdeyi verdi: Taraftarımız rahat olsun!

"Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Bayağı bir mesafe aldık.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek müjdeyi verdi: Taraftarımız rahat olsun!

Galatasaray'ın harcamasını dikkatli harcamak istiyoruz ve bunda da başarılı olduk.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek müjdeyi verdi: Taraftarımız rahat olsun!

Transferler peş peşe geliyor. Biz Galatasaray'ın cebini koruyarak transferleri yapıyoruz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek müjdeyi verdi: Taraftarımız rahat olsun!

Erken transfer açıklarsak maliyetler artıyor. Onun için netleştiğinde açıklarız.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek müjdeyi verdi: Taraftarımız rahat olsun!

Çalışmalarımız sürüyor. Son derece gayretli çalışmalar yapıyoruz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek müjdeyi verdi: Taraftarımız rahat olsun!

Galatasaray taraftarları rahat olsunlar.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek müjdeyi verdi: Taraftarımız rahat olsun!

Bundan önce de Galatasaray başkanlığını yaptım. Ondan önce de yönetim kurulu üyeliği yaptım. Taraftarın ne beklediğini biliyorum.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek müjdeyi verdi: Taraftarımız rahat olsun!

Galatasaray için en iyi takımı kurmak ama en düşük harcamayla bu takımı kurmak istiyoruz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek müjdeyi verdi: Taraftarımız rahat olsun!

Burada tek maksat Galatasaray'ın cebini korumak.

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