Dursun Özbek: Transferler süratle bitecek

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, genel kurulda üyelere seslendi. Camianın merakla beklediği transfer görüşmeleri hakkında detay paylaşmasa da kısa süre içinde müjdeli haberler vereceklerini kaydetti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek "En iyi kadroları kurmak için çalışıyoruz. Sabırsızlıkları anlayışlar karşılıyorum. Biz Galatasaray'ın 1 lirasının bile hesabını yaparak hareket etmek zorundayız. Bu görev bana ve ekip arkadaşlarıma emanet edildi. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünmek zorundayız. Hepinizin için rahat olsun. Tüm Galatasaraylıları gurur duyduğu bir takımı bu sene birlikte seyredeceğiz. Transfer sezonu devam ediyorum. Hem sizden hem taraftarlardan sabır istiyorum. Hassas bir olay. Mali yapıya çok dikkat etmek lazım. En uygun şekilde transferleri yapmaya çalıştığınız zaman ufak tefek gecikmeler oluyor. Süratle halledeceğiz" dedi.



"ORAYA GITTIM UTANDIM"

"Riva arazisi Galatasaray için kurtuluş ve çıkış yolu olarak önümüzde duruyor. Bugün Galatasaray'ın menkullerini, gayrimenkullerini kullanıyorsak bizden sonraki nesillere de benzer zenginlikleri bırakmak zorundayız. En önemli görevlerimizden biri bu olacak."