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SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Salernitana – Galatasaray maçı saat kaçta? GS HAZIRLIK MAÇI CANLI

Salernitana ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına devam ederken çıkacağı 5. hazırlık maçı için geri sayımı tamamladı ve beklenen gün geldi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den büyük bir hayal kırıklığı ile ayrılan Sarı Kırmızılı ekip, yeni sezonda iddialı olduklarının sinyallerini verirken; futbolseverler 27 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak Salernitana – Galatasaray maçının saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. İşte Salernitana – Galatasaray maçına dair merak edilenler…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:30
SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Salernitana – Galatasaray maçı saat kaçta? GS HAZIRLIK MAÇI CANLI

Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor ve bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 5. hazırlık maçı olan Salernitana karşılaşması için heyecanlı bekleyiş devam ederken; futbolseverler Salernitana - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Salernitana - Galatasaray mücadelesine dair merak edilenler...

SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Galatasaray maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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