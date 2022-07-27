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SALERNITANA - GALATASARAY CANLI YAYIN | Salernitana - Galatasaray maçı kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS HAZIRLIK MAÇI

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Avusturya kampının ikinci etabında hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Sarı kırmızılılar İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaşıyor. Okan Buruk sahaya süreceği ilk 11'ini belirledi. İşte Galatasaray'ın kadrosu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:09
SALERNITANA - GALATASARAY CANLI YAYIN | Salernitana - Galatasaray maçı kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS HAZIRLIK MAÇI

Galatasaray İkinci etap çalışmalarında İtalyan ekibi Salernitana ile mücadele ediyor. karşılaşma öncesi iki takımında kadroları netleşti.

SALERNITANA - GALATASARAY İLK 11'LER;

Salernitana:

Galatasaray:Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Kazımcan, Taylan, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Oğulcan, Emre Kılınç, Seferovic

SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Galatasaray maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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