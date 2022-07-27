Haberler Galatasaray SALERNITANA - GALATASARAY CANLI YAYIN | Salernitana - Galatasaray maçı kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS HAZIRLIK MAÇI

SALERNITANA - GALATASARAY CANLI YAYIN | Salernitana - Galatasaray maçı kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS HAZIRLIK MAÇI

Galatasaray yeni sezon öncesi 5. Hazırlık maçına Salernitana ile çıkacak ve Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılı ekip, iddialı başlayacağının sinyallerini verdiği 2022-2023 sezonundan önce oynayacağı hazırlık maçlarından galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Peki, Salernitana - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Salernitana – Galatasaray maçına dair merak edilenler…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:30
SALERNITANA - GALATASARAY CANLI YAYIN | Salernitana - Galatasaray maçı kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS HAZIRLIK MAÇI

Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor ve bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 5. hazırlık maçı olan Salernitana karşılaşması için heyecanlı bekleyiş devam ederken; futbolseverler Salernitana - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Salernitana - Galatasaray mücadelesine dair merak edilenler...

SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Galatasaray maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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