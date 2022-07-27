Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüdürülüyor. Orta saha bölgesine takviye yapacak olan Cimbom'da Beka Beka sesleri yeniden yükseldi. Sarı-kırmızılıların Fransız oyuncuyu tekrardan gündemine aldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:27
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyıor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

Uzun süredir 6 numara transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da ortaya birçok isim atılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

Aslan'ın transfer listesinde olduğu bilinen Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki Fransız ön liberosu Alexis Beka Beka için açıklama geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

Lokomotiv Moskova sportif direktörü Tomas Zorn, "Bugüne kadar kulüp, Fransa'dan Alexis için herhangi bir teklif almadı" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

Böylece Fransa'dan Nice Kulübü'nün herhangi bir adım atmadığı da ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

MENAJERİ ÇOK FARKLI KONUŞTU

Beka Beka'nın menajeri önceki günlerde, "Fransız Nice kulübünün ilgisi gerçek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

Ancak bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını söylemek henüz mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

Rus basını ise oyuncunun Galatasaray'a yakın olduğunu yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

21 yaşındaki futbolcu, transfer döneminin başında Galatasaray'ın çok istediği isimlerden biriydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

Ancak sonrasında farklı alternatiflerle görüşüldü. Bugün itibarıyla ise ibrenin yine Fransız oyuncuya döndüğünü söylemek mümkün...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

TRANSFERİN OLMA İHTİMALİ %85!

Dünyaca ünlü transfer sitesi "transfermarkt" da Beka Beka'nın Sarı-Kırmızılı kulübe imza atma ihtimalini "yüzde 85" olarak gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da yeniden Alexis Beka Beka sesleri!

Geçen sezon Rusya Ligi'nde toplamda 19 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 4 asist yapmayı başardı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'da Harit defteri kapandı!
SALERNITA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de kaleye 3 aday! İşte o isimler F.Bahçe'de kaleye 3 aday! İşte o isimler 10:18
Kanarya'ya İtalyan futbolcudan kötü haber! Kanarya'ya İtalyan futbolcudan kötü haber! 09:44
Cimbom'da Harit defteri kapandı! Cimbom'da Harit defteri kapandı! 09:34
SALERNITA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE SALERNITA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 09:18
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı canlı izle Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı canlı izle 09:00
Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu 08:59
Daha Eski
Fransızlar duyurdu! F.Bahçe ile görüşmeler başladı Fransızlar duyurdu! F.Bahçe ile görüşmeler başladı 08:58
İstanbul'a dönüşte yollar ayrılacak! Fesih... İstanbul'a dönüşte yollar ayrılacak! Fesih... 08:11
Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları 01:43
Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları 01:43
Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu 00:59
Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu 00:58