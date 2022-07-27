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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Salernitana maçı sonrası transfer hakkında konuştu

2. etap hazırlıklarını Avusturya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaştı. Hazırlık maçında 1-1 berabere kalan sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, Evet, lig başlayacak. Bu hafta önemli. 10 gün içerisinde yapabildiğimiz transferleri yapacağız. Yapamazsak Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Tabii son güne bırakmayacağız. Belki hiç beklemediğimiz oyuncular, fırsat olarak karşımıza çıkabilir."dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 22:36 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 22:43
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Salernitana maçı sonrası transfer hakkında konuştu

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Avusturya kampını sürdürüyor. İtalyan ekibi Salernitana ile zorlu bir maça çıkan Aslan, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçtan sonra sarı kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Buruk transferlr hakkında konuştu...

MİDTSJÖ LİSTEMİZDE

"Midtsjö listemizde olan oyunculardan biri. Görüşmeler devam ediyor. Bir iki oyuncu daha var görüştüğümüz. Bir iki gün içerisinde tam belli olur"

TRANSFERDE MESAİ HARCIYORUZ

"Transfer çok önemli bizim için. Biz de çok mesai harcıyoruz ama şu bir gerçek; Her oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Sizin istediğiniz olmuyor ya da maddi olarak beklentilerini verseniz bile, Türkiye ilk tercihleri olmuyor. Avrupa'da olmamak da bir dezavantaj. Bu nedenle istediklerimiz almakta zorlanıyoruz. İyi oyuncu istiyoruz, emin olduğumuz, direkt katkı yapacak isimleri istiyoruz. O yüzden transfer süreci uzuyor."

TRANSFER DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

"Bu hafta bizim için önemli. 10 gün içerisinde yapabileceğimizi yapacağız. Yapamazsak transfer dönemi devam ediyor, Son güne bırakacak değiliz, çok farklı seçenekler çıkıyor."

1-2 OYUNCUYU KADROMUZA KATMAK İSTİYORUZ

"İngiltere'den, Almanya'dan, İspanya'dan hiç beklemediğimiz oyuncular çıkabilir. En kısa zamanda 1-2 oyuncu kadromuza katmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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