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GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi Galatasaray'da Mostafa Mohamed kiralık olarak gönderilmişti. Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'a kiralanan yıldız futbolcu imza töreninde açıklamalarda bulundu. Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:56
GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

Galatasaray ile yolarını ayırdıktan sonra Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mostafa Mohamed, yeşil-sarılı ekipte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

ZAMALEK TRANSFERİNE İZİN VERMEMİŞTİ

Mısırlı futbolcu daha önce Fransız kulübü Saint-Etienne'le görüşmüş fakat transfer sonuçlanamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

O dönem Zamalek'in kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada "St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed'i St. Etienne'e vermeme kararı aldık." şeklinde açıklama yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

DAHA SONRA G.SARAY AÇIKLADI

Daha sonra ise Zamalek'le anlaşma sağlayan Galatasaray, 1,5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed için kulübüne 2 milyon dolar kiralama bedeli ödeyeceğini açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

'GALİBİYETLERE YELKEN AÇMAK İSTİYORUM'

Takımın teknik direktörü Antoine Kombouare'ye teşekkürlerini sunarak başlayan Mısırlı futbolcu "Öncelikle beni arayan ve gelmem için cesaretlendiren antrenörüme teşekkür etmek istiyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

Bu kulübün tarihinin bir parçası olmak istiyorum ve mücadelenin içine girip galibiyetlere yelken açmak istiyorum" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

'ST-ETIENNE GİTMİŞTİM AMA G.SARAY GERİ ÇAĞIRDI'

'Daha önce Fransa'ya gelme fırsatın oldu mu?' şeklindeki soruyu deneyimli forvet şöyle yanıtladı:

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

"Evet, Saint-Etienne'e gitmiştim ama Galatasaray beni geri çağırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

Sonrasında Türkiye'de işler yolunda gitti.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

Bugün burada da kendimi iyi hissediyorum."

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