GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den G.Saray itirafı!

Galatasaray ile yolarını ayırdıktan sonra Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mostafa Mohamed, yeşil-sarılı ekipte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ile yolarını ayırdıktan sonra Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mostafa Mohamed, yeşil-sarılı ekipte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
ZAMALEK TRANSFERİNE İZİN VERMEMİŞTİ
Mısırlı futbolcu daha önce Fransız kulübü Saint-Etienne'le görüşmüş fakat transfer sonuçlanamamıştı.
O dönem Zamalek'in kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada "St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu.
Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti.
Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed'i St. Etienne'e vermeme kararı aldık." şeklinde açıklama yapmıştı.
DAHA SONRA G.SARAY AÇIKLADI
Daha sonra ise Zamalek'le anlaşma sağlayan Galatasaray, 1,5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed için kulübüne 2 milyon dolar kiralama bedeli ödeyeceğini açıklamıştı.
'GALİBİYETLERE YELKEN AÇMAK İSTİYORUM'
Takımın teknik direktörü Antoine Kombouare'ye teşekkürlerini sunarak başlayan Mısırlı futbolcu "Öncelikle beni arayan ve gelmem için cesaretlendiren antrenörüme teşekkür etmek istiyorum.
Bu kulübün tarihinin bir parçası olmak istiyorum ve mücadelenin içine girip galibiyetlere yelken açmak istiyorum" dedi.
'ST-ETIENNE GİTMİŞTİM AMA G.SARAY GERİ ÇAĞIRDI'
'Daha önce Fransa'ya gelme fırsatın oldu mu?' şeklindeki soruyu deneyimli forvet şöyle yanıtladı:
"Evet, Saint-Etienne'e gitmiştim ama Galatasaray beni geri çağırdı.
Sonrasında Türkiye'de işler yolunda gitti.
Bugün burada da kendimi iyi hissediyorum."
'İYİ DURUMDAYIM'
Fizik olarak ne durumda olduğu sorulan futbolcu, buna karşılık olarak, "4 Temmuz'da hazırlıklara başladık ve buraya gelmeden önce Galatasaray ile iki maç yaptım.
Ben iyi durumdayım" yanıtını verdi.