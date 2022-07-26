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Taylan ‘8’ mesajını verdi

Son iki sezonda 4 numaralı formasıyla ön liberoda boy gösteren Taylan Antalyalı bu kez 8'i seçti. Tercihiyle bir anlamda mesaj gönderdi. Ön libero oynamak istemeyen Taylan kendisini 8 numarada rahat hissediyor. Ayrılacağı söylenen tecrübeli orta saha rotasyonda olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
Taylan ‘8’ mesajını verdi
Son iki sezonda 4 numaralı formasıyla ön liberoda boy gösteren Taylan Antalyalı bu kez 8'i seçti. Tercihiyle bir anlamda mesaj gönderdi. Ön libero oynamak istemeyen Taylan kendisini 8 numarada rahat hissediyor. Ayrılacağı söylenen tecrübeli orta saha rotasyonda olacak.
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