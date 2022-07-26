Kanatlanan ikili

Galatasaray'da yeni sezon öncesi taraftarlar, yeni transferlerin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün için heyecanlanıyor. Geçen sezon yakaladığı çıkışla formayı kapan 23 yaşındaki Kerem, hazırlık kampında beklenenin altında kalsa da Kasımpaşa maçında attığı nefis golle kendini kanıtladı. Bu yıl da önemli hücum silahlarından olacak. Geçen sezon Adana Demir'de şov yaparak G.Saray'a dönen 22 yaşındaki Yunus ise hazırlık döneminin en iyilerinden oldu. Yakaladığı çıkışın tesadüf olmadığını gösteren genç yıldız, Kerem'le birlikte harika bir ikili olacağını kanıtladı. Dar alandaki becerisiyle de dikkatleri çekti. Kerem-Yunus ikilisi, kanatlarda sezona damga vuracak gibi gözüküyor.