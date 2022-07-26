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Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray ve Trabzonspor stoper mevkisi için Jerome Boateng ismini gündemine almıştı. Alman futbolcu geleceği ile ilgili ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. İşte Boateng'in dikkat çeken sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 09:52
Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

Yeni sezon öncesi stoper transferi yapmak isteyen Trabzonspor ve Galatasaray, Lyon forması giyen Jerome Boateng'i gündemine almıştı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

Tecrübeli stoper geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

Kicker'da yer alan habere göre 33 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ve Galatasaray'dan gelen transfer tekliflerini reddetti.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

BOATENG'DEN TRANSFER SÖZLERİ

İşte Boateng'in geleceğine yönelik yaptığı açıklamalar:

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

"Şu anda normal bir şekilde sezona hazırlanıyorum.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

Sonunda tam bir hazırlık yapabildiğim için mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum, formdayım ve çok motiveyim.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

Benim için geçen yıldan çok farklı bir başlangıç durumu.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

Kendimi formda hissediyorum ve yüksek seviyede oynayabileceğimi biliyorum.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

İyi antrenman yaptığın sürece 30 ya da 33 yaşında olman önemli değil.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

En iyilerle yarışmaya devam etmek istiyorum ve önümde birkaç güzel yıl var.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

Henüz somut bir planım yok. Amerika Birleşik Devletleri her zaman ilgi çekicidir, ancak kendimi bu yıl veya gelecek yıl orada görmüyorum.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

Almanya'ya dönüş mü? Konu kapalı değil. Avrupa'da birçok şeyi hayal edebiliyorum.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

Almanya onlardan biri, çünkü harika takımları ve harika taraftarları olan harika bir lig."

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

JEROME BOATENG KİMDİR

3 Eylül 1988 Almanya Berlin'de dünyaya geldi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Jerome Boateng'den transfer açıklaması

1.92 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor.

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