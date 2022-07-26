GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.
Geride bıraktığımız sezonu beklentilerin altında geçiren sarı-kırmızılılarda kadroya takviyeler devam ediyor.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Kasımpaşa maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması gelmişti.
Okan Buruk "Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok.
Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir. Ancak, şu an net bir şey yok. Berkan, Taylan, Alex, Sergio var.
Hamza başladı, mutlu etti bizi. Bu oyunculardan değişik bir tane daha dinamik bir oyuncuya ihtiyacımız var.
Sadece dinamik ve atlet olması yetmiyor, topu da iyi kullansın diyoruz. O zaman 50 milyon euro oluyor.
Grillitsch ile görüştük ama bizim de soru işaretlerimiz var. Bir takımla çalışmıyor.
İlk düşündüğümüz isimlerden biri değil. Daha hazır, daha direkt oyuncular üzerinde duracağız." ifadelerini kullanmıştı.
Cimbom, takımı tecrübeli ve yıldız isimlerle güçlendirirken aynı zamanda takımdan ayrılacak isimlerde netlik kazanıyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 8 futbolcu ile yollarını ayırması bekleniyor. İşte o isimler...
TAYLAN ANTALYALI
BERKAN KUTLU