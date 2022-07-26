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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de büyük merak konusu. Son olarak Mostafa Mohamed'i kiralık olarak gönderek Aslan'da ayrılık rüzgarı yaşanacak. İşte ayrılması beklenen 8 isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 09:01
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

Geride bıraktığımız sezonu beklentilerin altında geçiren sarı-kırmızılılarda kadroya takviyeler devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Kasımpaşa maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

Okan Buruk "Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir. Ancak, şu an net bir şey yok. Berkan, Taylan, Alex, Sergio var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

Hamza başladı, mutlu etti bizi. Bu oyunculardan değişik bir tane daha dinamik bir oyuncuya ihtiyacımız var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

Sadece dinamik ve atlet olması yetmiyor, topu da iyi kullansın diyoruz. O zaman 50 milyon euro oluyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

Grillitsch ile görüştük ama bizim de soru işaretlerimiz var. Bir takımla çalışmıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

İlk düşündüğümüz isimlerden biri değil. Daha hazır, daha direkt oyuncular üzerinde duracağız." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

Cimbom, takımı tecrübeli ve yıldız isimlerle güçlendirirken aynı zamanda takımdan ayrılacak isimlerde netlik kazanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 8 futbolcu ile yollarını ayırması bekleniyor. İşte o isimler...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

MORUTAN

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

LUYINDAMA

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

BOEY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

AYTAÇ KARA

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

ÖMER BAYRAM

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Tam 8 isim yolcu

EMRE TAŞDEMİR

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