Yıldız yağacak

Başkan Dursun Özbek, en iyi kadroyu kurmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde konuşa Özbek, "Transferin bir kısmını yaptık, bir kısmı için de çalışmalarımız devam ediyor. Ben taraftarlarımızdan sabır diliyorum çünkü bu profesyonel bir operasyon. Hiç endişe etmesinler, en yarışmacı en iyi takımı futbolda da kuracağız." ifadelerini kullandı.

PROJELER BİTİYOR

G.Saray Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nin yenilenmesi gerektiğini hatırlatan Özbek, "Hiç vakit kaybetmeden buraya da başlayacağız. Kemerburgaz'daki arazimizde de saha düzenlemesi olarak icraata başladık. Projelerimiz bitmek üzere. Bu ay sonundaki genel kurul çok önemli. G.Saray'ın önümüzdeki 25 senesini projelendiren bir genel kurul. Katılımın yüksek olmasını istiyorum" sözlerini sarf etti.

EREN KİRALIK GİDİYOR

Yeni sezonda kadroda şans bulması zor gözüken Eren Aydın ile yollar ayrılabilir. 19 yaşındaki forvete kiralık gitmesi için görüşme yapma izni verildi. Avusturya kampına giden Eren, 12 dakika süre almıştı. 2 yıllık sözleşmesi kalan genç oyuncu, geçen yılı da Niğde'de kiralıktı.

OZAN KAZANDIRDI

7 milyon euro'la Hoffenheim'a transfer olan Ozan Kabak, G.Saray'a da para kazandırdı. Altyapıdan yetişen 22 yaşındaki stoperden 350 bin euro'luk yetiştirme bedeli geldi. İmza sonrasında konuşan Ozan, "Gençleri yetiştirme konusunda iyi olan bir kulübe geldim" dedi.