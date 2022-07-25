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Sol kanat Çizme'den

Karagümrük, İtalyan ekibi Atalanta’nın Gambiyalı sol açığı Colley’i kiralamak için girişimlere başladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Sol kanat Çizme'den
Transferin flaş ekiplerinden Karagümrük, İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Gambiyalı Ebrima Colley'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Atalanta forması giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Colley'i gündemine aldı. Kulübüyle kontratı 2025'te bitecek genç sol açık, futbol hayatına Atalanta altyapısında başladı. Geçen sezon Serie A'da Spezia formasıyla 11 maça çıkan Colley, 2 asist katkısı sağladı. Kariyeri boyunca toplam 98 maçta ter döken Gambiyalı futbolcu, 34 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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