Sol kanat Çizme'den

Transferinflaş ekiplerinden Karagümrük, İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Gambiyalı Ebrima Colley'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Atalanta forması giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Colley'i gündemine aldı. Kulübüyle kontratı 2025'te bitecek genç sol açık, futbol hayatına Atalanta altyapısında başladı. Geçen sezon Serie A'da Spezia formasıyla 11 maça çıkan Colley, 2 asist katkısı sağladı. Kariyeri boyunca toplam 98 maçta ter döken Gambiyalı futbolcu, 34 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.