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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Kasımpaşa ile 24 Temmuz Pazar günü oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma bölümünün ardından 5'e 2 pas ve koşu çalışmaları yapıp, çift kale maç oynadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:42
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor!

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, Kasımpaşa ile 24 Temmuz Pazar günü oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma bölümünün ardından 5'e 2 pas ve koşu çalışmaları yapıp, çift kale maç oynadı.

Galatasaray, ikinci etap yurt dışı kampı için 26 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek ve hazırlıklarına Tirol'de devam edecek.

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