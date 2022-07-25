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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Seferovic’in yanına bir golcü daha isteyen sarı-kırmızılılar, Nice kulubüyle temasa geçti. 24 yaşındaki Kasper Dolberg’i kiralama talebini iletti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

Galatasaray Haris Seferovic'ten sonra ikinci bir forvet için girişimlerini sıklaştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

Çalışmalarını sürdüren G.Saray, Nice'den ayrılması beklenen Kasper Dolberg'i takibe almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, 24 yaşındaki yıldız için resmi görüşmeler başlamış görünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı forvet için kiralama talebini sundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

Fransız ekibinde gözden düşen yıldız futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

Bu bağlamda çalışmalarını hızlandıran Aslan genç golcü için temaslar sıklaştırıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

Kasper Dolberg'e büyük bir yatırım yapan ve vazgeçmek istemeyen Nice, 1 yıl kiralama teklifine sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

20 MİLYON EURO'YA GELDİ

Kariyerine ülkesinin takımı Silkeborg'da başlayan Dolberg, ardından Ajax'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

Yıldızını Hollanda ekibinde parlatan 24 yaşındaki forvet, 2016 yılında yükseldiği A Takım'da 119 karşılaşmaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

45 gol ve 19 asistlik performans göstererek dikkat çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

2019 yılında Nice'in 20.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Dolberg, Fransız ekibinde ise 85 karşılaşmada forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

24 gol ve 7 asistle oynadı.

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