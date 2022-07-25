GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kasper Dolberg için görüşmelere başladı!

Galatasaray Haris Seferovic'ten sonra ikinci bir forvet için girişimlerini sıklaştırdı.
Galatasaray Haris Seferovic'ten sonra ikinci bir forvet için girişimlerini sıklaştırdı.
Çalışmalarını sürdüren G.Saray, Nice'den ayrılması beklenen Kasper Dolberg'i takibe almıştı.
Danimarka basınında yer alan haberlere göre, 24 yaşındaki yıldız için resmi görüşmeler başlamış görünüyor.
Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı forvet için kiralama talebini sundu.
Fransız ekibinde gözden düşen yıldız futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
Bu bağlamda çalışmalarını hızlandıran Aslan genç golcü için temaslar sıklaştırıldı.
Kasper Dolberg'e büyük bir yatırım yapan ve vazgeçmek istemeyen Nice, 1 yıl kiralama teklifine sıcak bakıyor.
20 MİLYON EURO'YA GELDİ
Kariyerine ülkesinin takımı Silkeborg'da başlayan Dolberg, ardından Ajax'ın yolunu tuttu.
Yıldızını Hollanda ekibinde parlatan 24 yaşındaki forvet, 2016 yılında yükseldiği A Takım'da 119 karşılaşmaya çıktı.
45 gol ve 19 asistlik performans göstererek dikkat çekti.
2019 yılında Nice'in 20.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Dolberg, Fransız ekibinde ise 85 karşılaşmada forma giydi.
24 gol ve 7 asistle oynadı.
Kasper Dolberg Danimarka Milli Takımı'nda da boy gösteriyor.
Yıldız futbolcu 35 milli maçta 10 kez sevinci yaşadı.