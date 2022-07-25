Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer mesaisi de sürüyor. Orta saha bölgesinde oyuncu sıkıntısı yaşayan Aslan'da Tanguy Ndombele ismi gündeme gelmişti. İtalyan basınında yer alan haberde, Tottenham'ın yıldız futbolcu için kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:15
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

Okan Buruk yönetiminde mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde atağa kalktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

Orta saha bölgesi için birçok adayla temas halinde olan Cimbom, Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele için harekete geçmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

Galatasaray'ın yıldız futbolcu için bilgi aldığı ortaya çıkmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

Galatasaray'ın, Fransız futbolcuyu kiralama seçeneğini değerlendirdiği öne sürülmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

İtalyan basınında yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia paylaşıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

Haberde Tottenham'ın Tanguy Ndombele'yi satmak istediği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

Ndombele, geçen sezonun ikinci yarısında Lyon'a kiralanmıştı. Geçen yıl toplamda 30 maça çıkan Ndombele, 3 gol ve 3 asistle oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

1.81 boyundaki yıldızın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

Ndombele kariyerinde, Amiens ve Guingamp U19 takımlarında forma giymişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

Ndombele, Fransa Milli Takım'ında da 7 mücadelede boy gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

Tottenham'la sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan orta saha için 2019 yılında 60 milyon Euro bonservis ücreti ödenmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
Tanguy Ndombele Alvaro, 28 Aralık 1996 tarihinde Longjumeau, Fransa'da doğdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

181 cm boyunda ve 76 kilo olan Tanguy Ndombele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

Premier League kulübü Tottenham Hotspur ve Fransa millî takımında orta saha pozisyonunda oynayan Fransız futbolcudur.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor!
Arda'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
DSİ bekçi alımı yapacak!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray istiyordu! Ndombele için karar verildi G.Saray istiyordu! Ndombele için karar verildi 18:15
12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı 12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı 18:07
Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Trabzonspor'un 11'i belli oldu! 17:46
Beşiktaş Iraklı futbolcuyla görüşmelere başladı! Beşiktaş Iraklı futbolcuyla görüşmelere başladı! 17:04
Fırtına'da sürpriz gelişme! Fırtına'da sürpriz gelişme! 16:33
Trabzonspor - Empoli maçı saat kaçta? Trabzonspor - Empoli maçı saat kaçta? 16:16
Daha Eski
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor! Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor! 15:42
Arda'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi... Arda'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi... 15:38
Sabri Çelik: Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız! Sabri Çelik: Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız! 15:22
F.Bahçe istedi G.Saray alıyor! Orta sahaya süper takviye F.Bahçe istedi G.Saray alıyor! Orta sahaya süper takviye 15:13
Trabzonspor - Empoli maçı saat kaçta? Trabzonspor - Empoli maçı saat kaçta? 14:08
Sarı-kırmızılılardan yeni sponsorluk anlaşması! Sarı-kırmızılılardan yeni sponsorluk anlaşması! 13:51