GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham Tanguy Ndombele için kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Okan Buruk yönetiminde mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde atağa kalktı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Okan Buruk yönetiminde mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde atağa kalktı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcu için bilgi aldığı ortaya çıkmıştı.
Galatasaray'ın, Fransız futbolcuyu kiralama seçeneğini değerlendirdiği öne sürülmüştü.
İtalyan basınında yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia paylaşıldı.
Haberde Tottenham'ın Tanguy Ndombele'yi satmak istediği iddia edildi.
Ndombele, geçen sezonun ikinci yarısında Lyon'a kiralanmıştı. Geçen yıl toplamda 30 maça çıkan Ndombele, 3 gol ve 3 asistle oynadı.
1.81 boyundaki yıldızın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Ndombele kariyerinde, Amiens ve Guingamp U19 takımlarında forma giymişti.
Ndombele, Fransa Milli Takım'ında da 7 mücadelede boy gösterdi.
Tottenham'la sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan orta saha için 2019 yılında 60 milyon Euro bonservis ücreti ödenmişti.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
Tanguy Ndombele Alvaro, 28 Aralık 1996 tarihinde Longjumeau, Fransa'da doğdu.
181 cm boyunda ve 76 kilo olan Tanguy Ndombele, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Premier League kulübü Tottenham Hotspur ve Fransa millî takımında orta saha pozisyonunda oynayan Fransız futbolcudur.
Fransa'da Ndombele, Kongo DC'li anne ve babadan dünyaya geldi.