GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten Okan Buruk itirafı! "Başakşehir'i şampiyon yaptığında..."

ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİBİZ

Galatasaray adına kötü geçen geride kalan sezonu değerlendirir misin?

Kolay bir süreç değildi. Takımdaki stres, saha içine de yansıdı. Aslında başta Kerem olmak üzere çok iyi oyunculara sahibiz. Emre Kılınç'ı yetenekli buluyorum. Taylan ve Berkan da iyi oyuncular. Elbette en iyi performanslarını göstermediler ama sorumluluk aldılar ve daha iyi olacaklar. Takım arkadaşlarıma da söyledim; 'Kötü zamanlarda başarılı olduğunuz zamanlardan daha çok şey öğrenirsiniz.' Galatasaray'da geçirdiğiniz 1 sene, diğer takımlardaki 2-3 seneye bedeldir. Bu forma çok ağır bir forma... Gereken tecrübeyi aldık gelecek adına...