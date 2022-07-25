GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren ve futbola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Arda Turan'dan kafaları karıştıran paylaşımlar geldi.
Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren ve futbola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Arda Turan'dan kafaları karıştıran paylaşımlar geldi.
Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada geleceğine dair konuşan Arda, "Galatasaray'da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerimi Katar'da, ABD'de, eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde olur, rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum." demişti.
"İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
Futbolu bırakması halinde teknik direktör olacağını ve ekibini şimdiden topladığını belirten başarılı futbolcu, "Alttan bir takımı alıp UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum.
Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Çalışıyorum, ekibimi topluyorum.
Kerem Yavaş var Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. Emrah Karakovan var, A Milli Takımın kaleci antrenörü. O isterse onu oradan alacağım. Rijkaard'ın yardımcılığını yapmış Carlos var. Atletico Madrid'den yardımcı antrenörlük yapmış Oscar var. Böyle bir ekiple hocalık yapmak istiyorum." demişti.
Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Sergen Yalçın'ın yaptığı teklifi itiraf eden Arda Turan, "Sergen Yalçın'ı canım kadar severim. Benim sıkıntılar yaşadığım günlerimde bana telefon açtı, 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Bana muhteşem sahip çıktı. Dost dediğim insanların çıkmadığı kadar sahip çıktı." diye konuşmuştu.
Sabah'ın haberine göre; bu açıklamaların ardından tecrübeli futbolcu, sürpriz bir yerde paylaşım yaptı ve dedikoduları alevlendirdi.
35 yaşındaki yıldız futbolcu, kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Westerlo'nun Belçika Pro League ilk haftasında Cercle Brugge'ü 2-0 mağlup ettiği maçı da tribünden takip eden Arda Turan, Hasan Çetinkaya ile sık sık mücadeleyi değerlendirdi.
Tecrübeli futbolcunun maçı dikkatle izlediği ve sürekli notlar aldığı da görüldü.
WESTERLO ARDA'YI İSTİYOR
Belçika ekibi Westerlo'nun 2. Başkanı Hasan Çetinkaya'nın Türk futbolculara önem verdiği bilinirken, Arda Turan'ı da kadroda görmek istediği ifade edildi.
Taraftarlar da bu paylaşımları "Arda Turan Westerlo'ya transfer olacak" şeklinde yorumladı. Milli futbolcunun bu ilgiye karşısında kariyerine dair nasıl bir karar vereceği de merak konusu oldu.
Westerlo'da Türk olarak; Sinan Bolat, Ravil Tagir, Oğuz Kaan Güçtekin ve Halil Akbunar oynarken, eski Fenerbahçeli Roman Neustädter ve eski Konyasporlu Erdon Daci de Belçika temsilcisinde forma giyiyor.
Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Arda Turan, sadece 12 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.