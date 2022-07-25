GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada geleceğine dair konuşan Arda, "Galatasaray'da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerimi Katar'da, ABD'de, eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde olur, rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum." demişti.