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GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-kırmızılı kulüple yeni mukavele yapmayan ve boşa çıkan Arda Turan'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusu olan tecrübeli futbolcunun kararı beklenirken, Arda'dan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:39
GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren ve futbola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Arda Turan'dan kafaları karıştıran paylaşımlar geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada geleceğine dair konuşan Arda, "Galatasaray'da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerimi Katar'da, ABD'de, eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde olur, rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum." demişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

"İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Futbolu bırakması halinde teknik direktör olacağını ve ekibini şimdiden topladığını belirten başarılı futbolcu, "Alttan bir takımı alıp UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Çalışıyorum, ekibimi topluyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Kerem Yavaş var Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. Emrah Karakovan var, A Milli Takımın kaleci antrenörü. O isterse onu oradan alacağım. Rijkaard'ın yardımcılığını yapmış Carlos var. Atletico Madrid'den yardımcı antrenörlük yapmış Oscar var. Böyle bir ekiple hocalık yapmak istiyorum." demişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Sergen Yalçın'ın yaptığı teklifi itiraf eden Arda Turan, "Sergen Yalçın'ı canım kadar severim. Benim sıkıntılar yaşadığım günlerimde bana telefon açtı, 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Bana muhteşem sahip çıktı. Dost dediğim insanların çıkmadığı kadar sahip çıktı." diye konuşmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Sabah'ın haberine göre; bu açıklamaların ardından tecrübeli futbolcu, sürpriz bir yerde paylaşım yaptı ve dedikoduları alevlendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

35 yaşındaki yıldız futbolcu, kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Belçika'nın Westerlo kasabasına giden Arda, kulüp tesislerini gezerek, paylaşımlarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Westerlo'nun Belçika Pro League ilk haftasında Cercle Brugge'ü 2-0 mağlup ettiği maçı da tribünden takip eden Arda Turan, Hasan Çetinkaya ile sık sık mücadeleyi değerlendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Tecrübeli futbolcunun maçı dikkatle izlediği ve sürekli notlar aldığı da görüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

WESTERLO ARDA'YI İSTİYOR

Belçika ekibi Westerlo'nun 2. Başkanı Hasan Çetinkaya'nın Türk futbolculara önem verdiği bilinirken, Arda Turan'ı da kadroda görmek istediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Taraftarlar da bu paylaşımları "Arda Turan Westerlo'ya transfer olacak" şeklinde yorumladı. Milli futbolcunun bu ilgiye karşısında kariyerine dair nasıl bir karar vereceği de merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Westerlo'da Türk olarak; Sinan Bolat, Ravil Tagir, Oğuz Kaan Güçtekin ve Halil Akbunar oynarken, eski Fenerbahçeli Roman Neustädter ve eski Konyasporlu Erdon Daci de Belçika temsilcisinde forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni adresi...

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Arda Turan, sadece 12 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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