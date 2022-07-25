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Antalyaspor şov

Akrepler, transferde hız kesmiyor. Haji Wright’ın bonservisini alan Akdeniz, ekibi 25 yaşındaki Senegalli sağ açık Ndao’yu da 1 yıl daha kiraladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Antalyaspor şov
Antalyaspor, Ndao ile bir yıl daha anlaştı. Geçen sezonun ikinci yarısında kırmızı-beyazlı formayı giyen Senegalli futbolcu ve S.Arabistan kulübü Al Ahli ile her konuda kiralık olarak anlaşma sağlandı. 25 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu, Akrepler'in Almanya'da gerçekleştirdiği kampa katılarak takım arkadaşları ile çalışmalara başladı. Ndao, Akdeniz ekibinde geçtiğimiz sezon 15'ü ilk 11 olmak üzere 17 maçta görev aldı. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Konyaspor ve Galatasaray maçlarında olmak üzere 3 gol attı. Kupada 2 maçta forma giyen Senegalli oyuncu, Hatayspor karşılaşmasında fileleri havalandırırken, 2020-21'de Karagümrük'te de oynadı.
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