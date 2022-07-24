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Seferovic Galatasaray Kasımpaşa maçının ardından konuştu

Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüyor. Sarı-kırmızılılar hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Cimbom'un yeni yıldızı Seferovic, ilk şutunda golünü attı. Yıldız futbolcu maçın ardından da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 22:28
Seferovic Galatasaray Kasımpaşa maçının ardından konuştu

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeni transferler Dubois ve Seferovic oyuna sonradan dahil oldu. İsviçreli golcü Haris Seferovic, Galatasaray adına galibiyeti getiren golü atarken sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 2-1 kazandı. Golcü oyuncu maçtan sonra konuştu.

"GOL ATMAK GURUR VERİCİYDİ"

Maçtan sonra Seferovic, "Atmosfer çok iyiydi. Gol atmak çok gurur vericiydi. Herkes Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğunu biliyor. En önemlisi maçı kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyum. Gol için herhangi bir sayı vermeyeceğim. Vereceğim sayıya ulaşamazsam bu benim için de takım için de hoş olmaz. Maçları kazanalım yeter. Kimin gol attığı önemli değil." dedi.

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