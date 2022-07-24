Mostafa idmanda

Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, yeni takımıyla çalışmalara başladı. Fransız ekibi Mısırlı golcünün çıktığı ilk antrenmanın yağmurlu olduğunu belirterek, 'Yeni savaşçımız' tanımlamasını yaptı. 25 yaşındaki Mohamed, 250 bin euro'ya Nantes'ın yolunu tuttu. Fransızlar 5 milyon 750 bin euro'luk bir satın alma hakkına da sahip durumda.
Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, yeni takımıyla çalışmalara başladı. Fransız ekibi Mısırlı golcünün çıktığı ilk antrenmanın yağmurlu olduğunu belirterek, 'Yeni savaşçımız' tanımlamasını yaptı. 25 yaşındaki Mohamed, 250 bin euro'ya Nantes'ın yolunu tuttu. Fransızlar 5 milyon 750 bin euro'luk bir satın alma hakkına da sahip durumda.