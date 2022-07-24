Luyi’yi deneyecek

Savunmada eksiği olan G.Saray'da, Luyindama'nın dönmesi Okan Buruk'u sevindirdi. Tecrübeli hoca, izinden dönen Kongolu'ya şans verecek. Geçen sezonu Arabistan ekibi Al Taawon'da kiralık geçire 28 yaşındaki stoperin son durumuna göre savunma transferi şekillenecek.
Savunmada eksiği olan G.Saray'da, Luyindama'nın dönmesi Okan Buruk'u sevindirdi. Tecrübeli hoca, izinden dönen Kongolu'ya şans verecek. Geçen sezonu Arabistan ekibi Al Taawon'da kiralık geçire 28 yaşındaki stoperin son durumuna göre savunma transferi şekillenecek.