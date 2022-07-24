Haberler Galatasaray Luyi’yi deneyecek

Luyi’yi deneyecek

Savunmada eksiği olan G.Saray'da, Luyindama'nın dönmesi Okan Buruk'u sevindirdi. Tecrübeli hoca, izinden dönen Kongolu'ya şans verecek. Geçen sezonu Arabistan ekibi Al Taawon'da kiralık geçire 28 yaşındaki stoperin son durumuna göre savunma transferi şekillenecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Luyi’yi deneyecek
Savunmada eksiği olan G.Saray'da, Luyindama'nın dönmesi Okan Buruk'u sevindirdi. Tecrübeli hoca, izinden dönen Kongolu'ya şans verecek. Geçen sezonu Arabistan ekibi Al Taawon'da kiralık geçire 28 yaşındaki stoperin son durumuna göre savunma transferi şekillenecek.
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