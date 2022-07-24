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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Kadewere'de ikinci raund

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların forvet hattı için flaş bir öneri geldi. 2 yıl önce gündemde olan Kadewere, Lyon'da gözden düştü. Bu gelişmenin ardından 26 yaşındaki forvet Cimbom'a önerildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Kadewere'de ikinci raund

Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Kadewere'de ikinci raund

Teknik direktör Okan Buruk, takımı şampiyonluğa taşımak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Kadewere'de ikinci raund

Aslan'da gözler diğer yandan da transfere çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Kadewere'de ikinci raund

Haris Seferovic'in yanına kaliteli bir golcü daha arayan G.Saray'da yeni bir isim gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Kadewere'de ikinci raund

Sarıkırmızılılar, Lyon'dan Tino Kadewere'yi listesine ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Kadewere'de ikinci raund

Leo Dubois'i 2.5 milyon euro'ya G.Saray'a yollayan Fransız ekibi, Zimbabveli forvetle de yolları ayırmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Kadewere'de ikinci raund

Gözden düşen 26 yaşındaki forvet, menajerler tarafından G.Saray'a önerildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Kadewere'de ikinci raund

Sarı-kırmızılılar, teknik heyet ve scout ekibinin vereceği rapor doğrultusunda bu transferde harekete geçecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Kadewere'de ikinci raund

GOL KRALI OLDU

İki yıl önce Le Havre forması giydiği dönemde G.Saray'ın dikkatini çeken Kadewere, 2020 Ocak'ta 12 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Kadewere'de ikinci raund

Sezonu Le Havre'de bitiren Kadewere, 24 karşılaşmada 20 kez ağları sarsarak gol krallığı yaşadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Kadewere'de ikinci raund

2020-2021 sezonunda Lyon'un as forveti olan 26 yaşındaki oyuncu, 33 maçta 10 gol ve 3 asistle oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz öneri! Kadewere'de ikinci raund

Geçen yıl ise gözden düştüğü Fransız ekibinde 15 maçta 1 gol attı.

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