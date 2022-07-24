Harit şaşkınlığı

Amine Harit'le görüşmeleri sürdüren G.Saray'ın, Schalke 04'ü ikna ettiği bonservis şaşkınlık yarattı. Der Westen haberine göre, taraftarlar 4.5 milyon euro'ya inanamadı. 8 milyon euro'dan Marsilya ile yapılan anlaşma bozuldu. Faslı oyuncu, bu teklif karşısında ayrılmaya yakın.
Amine Harit'le görüşmeleri sürdüren G.Saray'ın, Schalke 04'ü ikna ettiği bonservis şaşkınlık yarattı. Der Westen haberine göre, taraftarlar 4.5 milyon euro'ya inanamadı. 8 milyon euro'dan Marsilya ile yapılan anlaşma bozuldu. Faslı oyuncu, bu teklif karşısında ayrılmaya yakın.