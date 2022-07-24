Grillitsch Aslan’a kaldı

G.Saray'ın görüşmeleri sürdürdüğü Florian Grillitsch transferinde en ciddi rakip olarak gözüken Brighton devreden çıkıyor. İngiliz ekibinin 26 yaşındaki Avusturyalı orta sahayla anlaşamadığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, Grillitsch için şartları zorlaması bekleniyor. Daha önce 1.5 milyon euro'ya anlaşılan başarılı oyuncunun imza parası sorun yaratmıştı.
G.Saray'ın görüşmeleri sürdürdüğü Florian Grillitsch transferinde en ciddi rakip olarak gözüken Brighton devreden çıkıyor. İngiliz ekibinin 26 yaşındaki Avusturyalı orta sahayla anlaşamadığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, Grillitsch için şartları zorlaması bekleniyor. Daha önce 1.5 milyon euro'ya anlaşılan başarılı oyuncunun imza parası sorun yaratmıştı.