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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte kadroda düşünülmeyen futbolcular ile yollar bir bir ayrılıyor. Aslan'da ayrılık yolu görünen sıradaki isim ise Olimpiu Morutan. Büyük umutlarla gelen Rumen futbolcunun yeni durağı ise belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 19:02
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

Sarı kırmızılı ekip, Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

Yaz transfer döneminde bu zamana kadar önemli yıldızları kadrosuna katan Aslan'da kadro şekilleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

Öte yandan takımda düşünülmeyen bazı isimler var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

O futbolculardan birisi de Olimpiu Morutan.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazanılan Sigma Olomouc karşılaşması sonrası transfer için "Morutan bizim için önemli bir oyuncu ve yatırım. Oynamaya ihtiyacı var."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

"Oynarsa, belki yine güçlü bir şekilde geri dönecektir. Onun için de kiralık düşüncemiz var. Sivasspor'un bir ilgisi var ona." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ı kadrolarına dahil etmeye çalıştıklarını belirterek, "Morutan'ı istedik. Şu anda bir sıkıntı yok."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

"Görüşmeler devam ediyor. İnşallah halletmeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

YENİ TAKIMI ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'in haberine göre; Morutan için Kasımpaşa'nın devreye girdiği Rumen yıldızın İstanbul'da kalmak istediği, bu nedenle Kasımpaşa'ya kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı belirlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

Haberde Morutan'ın detayların görüşülmesinin ardından resmi sözleşmenin altına imzayı atacağı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

Rumen yıldızın İstanbul'da kalmak istediği, bu nedenle Kasımpaşa'ya kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı belirlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

ÜCRETİ YENİ TAKIMI VERECEK

Öte yandan sarı-kırmızılı takımdan yıllık 600 bin euro alan Morutan'ın bu ücretini Kasımpaşa ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

3 GOL, 5 ASİSTLE OYNADI

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Rumen oyuncu, Sarı-Kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

23 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol, 5 asist kaydetti.

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