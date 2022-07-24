GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Olimpiu Morutan yol ayrımında! Yeni adresi...

Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.
Sarı kırmızılı ekip, Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde.
Yaz transfer döneminde bu zamana kadar önemli yıldızları kadrosuna katan Aslan'da kadro şekilleniyor.
Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.
Sarı kırmızılı ekip, Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde.
Yaz transfer döneminde bu zamana kadar önemli yıldızları kadrosuna katan Aslan'da kadro şekilleniyor.
Öte yandan takımda düşünülmeyen bazı isimler var.
O futbolculardan birisi de Olimpiu Morutan.
OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazanılan Sigma Olomouc karşılaşması sonrası transfer için "Morutan bizim için önemli bir oyuncu ve yatırım. Oynamaya ihtiyacı var."
"Oynarsa, belki yine güçlü bir şekilde geri dönecektir. Onun için de kiralık düşüncemiz var. Sivasspor'un bir ilgisi var ona." ifadelerini kullanmıştı.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ı kadrolarına dahil etmeye çalıştıklarını belirterek, "Morutan'ı istedik. Şu anda bir sıkıntı yok."
"Görüşmeler devam ediyor. İnşallah halletmeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.
YENİ TAKIMI ORTAYA ÇIKTI
Milliyet'in haberine göre; Morutan için Kasımpaşa'nın devreye girdiği Rumen yıldızın İstanbul'da kalmak istediği, bu nedenle Kasımpaşa'ya kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı belirlendi.
Haberde Morutan'ın detayların görüşülmesinin ardından resmi sözleşmenin altına imzayı atacağı kaydedildi.
Rumen yıldızın İstanbul'da kalmak istediği, bu nedenle Kasımpaşa'ya kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı belirlendi.
ÜCRETİ YENİ TAKIMI VERECEK
Öte yandan sarı-kırmızılı takımdan yıllık 600 bin euro alan Morutan'ın bu ücretini Kasımpaşa ödeyecek.
3 GOL, 5 ASİSTLE OYNADI
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Rumen oyuncu, Sarı-Kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev aldı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol, 5 asist kaydetti.