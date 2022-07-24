Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kasımpaşa maçı sonrası konuştu!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, kendi seyircisi önünde Kasımpaşa karşısında ilk sınavını verdi. Buruk 2-1 galibiyetle sonuçlanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları;

"Öncelikle çok heyecanlandım ilk maçım olacağı için. Hazırlık maçı da olsa, taraftarımız burayı sanki bir resmi maçmış gibi gösterdi. Teşekkür etmek istiyorum"

"İlk yarı belki yorulduğumuz, istediklerimizi yapamadığımız zamanlar oldu. İkinci yarı top bize döndü. Değişiklikleri yapınca topun da hakimiyetini adlık. Birbiriyle yeni oynayan oyuncular için önemli bir sınavdı. Daha iyisini yapmaya çalışacağız"

"Aramıza yeni katılan oyuncular olabilir"

"Aramıza yeni katılan oyuncular olabilir. Başkanımız ve yönetimimiz inanılmaz bir çaba sergiliyor. İnşallah yeni sezona hazır olacağız"

"Haris ve Leo, iki tecrübeli oyuncu. Oyuna girdiler ve oynadılar. Bize böyle direkt katkı sağlayacak oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız"

"Transfer özel bir iştir. Ancak maalesef medyada bir sürü transfer haberi görüyoruz. Bu durum da hoşumuza gitmiyor"

"Bugünkü maça baktığımızda belli yorgunluklar gördük. Bu maç bizim için iyi bir ölçü oldu. Yorgunluklar olacak ama ligin ilk maçına tamamen hazır olarak çıkacağız"

"Oyuncular gidip gelebilir, oynatacağımız başka yerler olabilir. Morutan için teklifler var. Kulübümüz kararı verecektir"

"Bir hazırlık maçı da olsa, seyircilerimiz gelip maçın kalitesini yukarı çektiler. Amacımıza ulaşmış olduk. Seyircilerimize teşekkür ederiz"

"Transferde her gölgede 3-4 alternatifle gidiyoruz. En iyisini getirmek istiyorsunuz. Bazen istediğiniz oyuncuyu getirmek zor olabiliyor"

"Oyuncular Türkiye ligini ilk başta tercih etmiyorlar. Avrupa kupalarında yokuz. Bu bizim için bir sıkıntı"

"Grillitsch ilk tercih edeceğimiz oyunculardan biri değil. Daha hazır oyunculara yöneliyoruz"

"İlk yarının kritik bir pozisyonda bitmesi hakem için talihsiz oldu. Oyuncular da tepki gösterdi doğal olarak. Geçen yıl hakem hataları çok olduğu için oyuncular bunu onunla bağdaştırdı. Yeni bir federasyon, yeni bir MHK var. İyi bir sezon olacak gibi duruyor"

"Kongre gecikti, yönetim geç geldi, biz geç geldik... Transfer de kolay iş değil. Bir sürü kriter ve aşama oluyor. Daha erken bitirebilir miydik? Denedik. Şu ana kadar yaptığımız transferler direkt katkı sağlayan oyuncular. Buna devam edeceğiz"

"Görüştüğümüz oyuncular var 6 numara bölgesi için. Emre Akbaba, Kerem ve Yunus'un oyunları bizi memnun etti bugün"

"Nelsson belki de Galatasaray'daki en kötü maçını oynadı. Bu bir hazırlık dönemi. Tam gününde olmayabilir. Luyindama'yı da görmek istiyoruz. Tüm oyuncularımızı değerlendirmek istiyoruz. Hepsi Galatasaray'ın bir değeri"