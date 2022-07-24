Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? (Galatasaray maçı canlı izle)

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip sezonun hazırlıkları kapsamında dostluk karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Berkan, Sergio Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı saat 20:00'de Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.