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Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı anlatım (Galatasaray maçı canlı izle)

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip sezonun hazırlıkları kapsamında dostluk karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 19:55
Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı anlatım (Galatasaray maçı canlı izle)

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip sezonun hazırlıkları kapsamında dostluk karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Berkan, Sergio Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı saat 20:00'de başladı ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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