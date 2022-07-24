GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağanı olan Cumhuriyet'te de en üst seviyede başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Zaten genel kurul üyelerine öyle de bir sözüm vardı. Bu konuda hiç endişe etmesinler" şeklinde konuştu.