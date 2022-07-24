GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Küçükçekmece'de bulunan kürek şubesi tesislerinde incelemelerde bulundu. Başkan Özbek incelemelerden sonra basın mensuplarına konuştu.
Bir spor kulübü olduklarını hatırlatan Dursun Özbek, "Spor kulübünün başarıları, tesislerinin hangi seviyede olduğuna son derece bağlı bir husus.
Maalesef Galatasaray Spor Kulübü'ndeki tesisler bundan 30-40 sene evvel yapılmış. Bugüne kadar da güncellenmemiş tesisler. Biz eğer sporda hem profesyonel futbolda hem de amatör şubelerde başarı istiyorsak önce tesislerimizi elden geçirmemiz lazım.