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GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Son dakika haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek transfer süreci hakkında "Hiç endişe etmesinler. En yarışmacı, en iyi takımı kuracağız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 15:40
GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Küçükçekmece'de bulunan kürek şubesi tesislerinde incelemelerde bulundu. Başkan Özbek incelemelerden sonra basın mensuplarına konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Bir spor kulübü olduklarını hatırlatan Dursun Özbek, "Spor kulübünün başarıları, tesislerinin hangi seviyede olduğuna son derece bağlı bir husus.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Maalesef Galatasaray Spor Kulübü'ndeki tesisler bundan 30-40 sene evvel yapılmış. Bugüne kadar da güncellenmemiş tesisler. Biz eğer sporda hem profesyonel futbolda hem de amatör şubelerde başarı istiyorsak önce tesislerimizi elden geçirmemiz lazım.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Bu manada Galatasaray Adası ile başladık. Adanın durumu belliydi. Bugün adayı kullanabilir vaziyete getirdik. Orada deniz küreği ve yüzme sporunu icra edeceğiz. Çünkü Galatasaray Adası, geçmişten beri sporcular yetiştirmiş bir mekandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Tekrar aynı şekilde getireceğiz ve sosyal tesis olarak Galatasaray Spor Kulübü genel kurul üyelerinin ve misafirlerinin kullanacağı bir alan haline gelecek. Büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki günlerde de misafir kabul etmeye başlayacağız.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Küçükçekmece'deki kürek tesislerimizin yenilenmesi lazım. Kullanılabilecek kısımlar da var fakat elden geçmesi gereken kısımlar var. Hiç vakit kaybetmeden buraya da başlayacağız.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Diğer bir tesisleşme alanımız Kemerburgaz'daki arazimiz. Özellikle futbol takımının ve altyapının kamp yapacağı, antrenman yapacağı bölge olarak Galatasaray Spor Kulübü'ne ait. Orada da saha düzenlemesi olarak icraata başladık.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Projelerimiz bitmek üzere. Proje çerçevesinde önümüzdeki günlerde orada daha yoğun bir faaliyete geçeceğiz. Spor kulübünün olmazsa olmazı tesisleridir. Bu tesisleri güncel hale getirmek ve spor yapan kişilerin çok daha rahat ve keyifli antrenman yapabileceği alan haline getirmek üzere yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çalışıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Bu konuda da genel kurul üyelerinden, bütün Galatasaraylılardan, taraftarlarımızdan da destek bekliyoruz. Hem yarışmalarda bizi desteklemelerini bekliyoruz, genel kurul üyelerinin beraber hareket edebileceğimiz, bu projeleri realize etmek için onların desteğine ihtiyacımız var. Ne yapacağımızı onlara anlatıyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Seçimden evvel verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bu ay sonundaki genel kurul çok önemli. Galatasaray'ın önümüzdeki 25 senesini projelendiren bir genel kurul. Buraya katılımın yüksek olmasını istiyorum.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Bütün genel kurul üyelerini buraya katılmaya davet ediyorum. Çünkü buradaki herkes görüşünü söyleyecek. Biz de görüşümüzü anlatacağız. Buradan bir birlikteliğin çıkması lazım. Artık küskünlüklerin ortadan kalkması, beraberliğin daha kuvvetli hale gelmesi için çalışmalarımız var. Bu genel, bunu da sağlayacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

"EN YARIŞMACI, EN İYİ TAKIMI KURACAĞIZ"

Futbol takımının transferleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, "Futbol takımında yeni transferlerimiz var. Bir kısmını yaptık, bir kısmını da şu anda çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan sabır diliyorum. Çünkü bu profesyonel bir operasyon.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Buradaki çalışmalar titizlikle ve Galatasaray'ın maddi haklarının son derece korunarak yapılan şeyler. Onun için hiç endişe etmesinler. En yarışmacı, en iyi takımı kuracağız. Diğer amatör sporlarımızda da aynı şeyi takip ediyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağanı olan Cumhuriyet'te de en üst seviyede başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Zaten genel kurul üyelerine öyle de bir sözüm vardı. Bu konuda hiç endişe etmesinler" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Taraftara söz verdi

Son olarak bu akşam Kasımpaşa ile Nef Stadyumu'nda oynayacakları hazırlık maçı için ise Başkan Özbek, "Taraftarlarımız bu maça büyük rağbet etti. İnşallah da güzel bir netice alacağız. Takımımızı da ilk defa İstanbul'da seyretmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

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