Ozan Hoffenheim’da

Altyapıdan yetişen Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu. 22 yaşındaki stoper, Hoffenheim'la her konuda anlaşma sağladı. Schalke 04, bu transferden bonuslarla 7 milyon euro'yu kasasına koyacak. Geçen sezon Norwich City forması giyen genç oyuncu, ayrıca Stuttgart ve Liverpool'da da görev yaptı.
Altyapıdan yetişen Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu. 22 yaşındaki stoper, Hoffenheim'la her konuda anlaşma sağladı. Schalke 04, bu transferden bonuslarla 7 milyon euro'yu kasasına koyacak. Geçen sezon Norwich City forması giyen genç oyuncu, ayrıca Stuttgart ve Liverpool'da da görev yaptı.