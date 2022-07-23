Haberler Galatasaray Filede iki imza

Filede iki imza

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda smaçörler Yasin Aydın (27) ve Melih Sıratça'nın (26) sözleşmesi uzatıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Filede iki imza

1.94 boyundaki Yasin ve ve 1.95'lik Melih'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

SUDE'YE MESAJ
20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda sağ diz ön çapraz bağları kopan Kadın Basketbol Takımı'ndan Sude Yılmaz bıçak altına yattı. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayınlandı.
FARKINI KOYDU
Sosyal medyadaki takipçi sayılarında G.Saray farkını ortaya koydu. Sarı-kırmızılılar, Twitter (11.5 milyon), Facebook (8.6 milyon) ve Instagram'da (11.4 milyon) zirvede yer aldı. Youtube ve Tiktok'ta ise 2. sırada.
HESAPLI ASLAN
Sözleşmeleri biten Feghouli ve Babel'e veda eden G.Saray'da bu iki yıldızın aldığı para yeni transferlere ayrıldı. Oliveira, Seferovic ve Dubois'e bu sezon ödenecek garanti ücret 6.8 milyon euro olacak.
BOİLESEN KALDI
kısa bir süre önce gündeme gelen Nicolai Boilesen, Kopenhag'la sözleşme uzattı. 30 yaşındaki stoper, 2025'e kadar Danimarka'da oynayacak. Boilesen'in 1.3 milyon euro'luk çıkış madddesi bulunuyordu.

DİĞER
Defne Samyeli 30 yıl önce verdiği röportaja atıfta bulundu! Defne Samyeli: 30 yıl önce geleceğimi görmüşüm!
İş insanı fena yakalandı! Sevgilisine aldığı hediyeleri yanlışlıkla eşine gönderince...
Beşiktaş'tan Cabral seferi!
Aslan'a Brezilyalı orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'da yoğun mesai! On numaraya virtüöz
Aslan'a Brezilyalı orta saha!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
POLİS ALIMI 2022 - BAŞVURU EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nwakaeme Hull City’e... Nwakaeme Hull City’e... 01:30
Yasin Göztepe’de Yasin Göztepe’de 01:28
Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu 01:26
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:22
Babel'in yeni takımı belli oldu! Babel'in yeni takımı belli oldu! 00:19
Resmen açıklandı! Rıdvan Yılmaz... Resmen açıklandı! Rıdvan Yılmaz... 00:19
Daha Eski
Yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları Yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları 00:19
Rıdvan Yılmaz'dan duygusal veda Rıdvan Yılmaz'dan duygusal veda 00:19
Kim Min-jae'nin transferinde sona doğru! Kim Min-jae'nin transferinde sona doğru! 00:19
F.Bahçe'ye Flamengo'dan 1 transfer daha! F.Bahçe'ye Flamengo'dan 1 transfer daha! 00:18
Vida'nın yeni takımı belli oldu! Vida'nın yeni takımı belli oldu! 00:18
Cimbom'a Grillitsch transferinde kötü haber! Cimbom'a Grillitsch transferinde kötü haber! 00:18