Filede iki imza

1.94 boyundaki Yasin ve ve 1.95'lik Melih'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
SUDE'YE MESAJ
20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda sağ diz ön çapraz bağları kopan Kadın Basketbol Takımı'ndan Sude Yılmaz bıçak altına yattı. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayınlandı.
FARKINI KOYDU
Sosyal medyadaki takipçi sayılarında G.Saray farkını ortaya koydu. Sarı-kırmızılılar, Twitter (11.5 milyon), Facebook (8.6 milyon) ve Instagram'da (11.4 milyon) zirvede yer aldı. Youtube ve Tiktok'ta ise 2. sırada.
HESAPLI ASLAN
Sözleşmeleri biten Feghouli ve Babel'e veda eden G.Saray'da bu iki yıldızın aldığı para yeni transferlere ayrıldı. Oliveira, Seferovic ve Dubois'e bu sezon ödenecek garanti ücret 6.8 milyon euro olacak.
BOİLESEN KALDI
kısa bir süre önce gündeme gelen Nicolai Boilesen, Kopenhag'la sözleşme uzattı. 30 yaşındaki stoper, 2025'e kadar Danimarka'da oynayacak. Boilesen'in 1.3 milyon euro'luk çıkış madddesi bulunuyordu.