Evander'e indirim

Danimarka ekibi Mitdyjland forması giyen Evander'le görüşmeleri sürdüren G.Saray, pazarlıkla istediğini almaya yakın gözüküyor. Brezilyalı orta saha için ilk etapta 10 milyon euro isteyen Mitdyjland indirime gitti. 8 milyon euro'ya düşerken G.Saray ise 5.5 milyon euro veriyor. 24 yaşındaki oyuncu için Erden Timur, Danimarka'ya gitme kararı almıştı.
Danimarka ekibi Mitdyjland forması giyen Evander'le görüşmeleri sürdüren G.Saray, pazarlıkla istediğini almaya yakın gözüküyor. Brezilyalı orta saha için ilk etapta 10 milyon euro isteyen Mitdyjland indirime gitti. 8 milyon euro'ya düşerken G.Saray ise 5.5 milyon euro veriyor. 24 yaşındaki oyuncu için Erden Timur, Danimarka'ya gitme kararı almıştı.