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Evander'e indirim

Danimarka ekibi Mitdyjland forması giyen Evander'le görüşmeleri sürdüren G.Saray, pazarlıkla istediğini almaya yakın gözüküyor. Brezilyalı orta saha için ilk etapta 10 milyon euro isteyen Mitdyjland indirime gitti. 8 milyon euro'ya düşerken G.Saray ise 5.5 milyon euro veriyor. 24 yaşındaki oyuncu için Erden Timur, Danimarka'ya gitme kararı almıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Evander'e indirim
Danimarka ekibi Mitdyjland forması giyen Evander'le görüşmeleri sürdüren G.Saray, pazarlıkla istediğini almaya yakın gözüküyor. Brezilyalı orta saha için ilk etapta 10 milyon euro isteyen Mitdyjland indirime gitti. 8 milyon euro'ya düşerken G.Saray ise 5.5 milyon euro veriyor. 24 yaşındaki oyuncu için Erden Timur, Danimarka'ya gitme kararı almıştı.
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