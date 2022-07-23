Boey’e talip aranıyor

Takımdan ayrılması beklenen Sacha Boey'e Strasbourg'un talip olduğu iddia edilmişti. Fransız ekibi, aynı mevkiye Mainz forması giyen Ronael Pierre- Gabriel'i kiralıyor. Böylece 21 yaşındaki Boey'in tek talibi de radardan çıkmış olacak. G.Saray, sağ bekten 2 milyon euro'luk bir gelir elde etmeyi planlıyor.
Takımdan ayrılması beklenen Sacha Boey'e Strasbourg'un talip olduğu iddia edilmişti. Fransız ekibi, aynı mevkiye Mainz forması giyen Ronael Pierre- Gabriel'i kiralıyor. Böylece 21 yaşındaki Boey'in tek talibi de radardan çıkmış olacak. G.Saray, sağ bekten 2 milyon euro'luk bir gelir elde etmeyi planlıyor.