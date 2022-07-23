Haberler Galatasaray Boey’e talip aranıyor

Boey’e talip aranıyor

Takımdan ayrılması beklenen Sacha Boey'e Strasbourg'un talip olduğu iddia edilmişti. Fransız ekibi, aynı mevkiye Mainz forması giyen Ronael Pierre- Gabriel'i kiralıyor. Böylece 21 yaşındaki Boey'in tek talibi de radardan çıkmış olacak. G.Saray, sağ bekten 2 milyon euro'luk bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Boey’e talip aranıyor
Takımdan ayrılması beklenen Sacha Boey'e Strasbourg'un talip olduğu iddia edilmişti. Fransız ekibi, aynı mevkiye Mainz forması giyen Ronael Pierre- Gabriel'i kiralıyor. Böylece 21 yaşındaki Boey'in tek talibi de radardan çıkmış olacak. G.Saray, sağ bekten 2 milyon euro'luk bir gelir elde etmeyi planlıyor.
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