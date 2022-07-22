Haberler Galatasaray Siyah forma görücüye çıktı

Siyah forma görücüye çıktı

Daha önce yeni sezon parçalısını tanıtan G.Saray, deplasman formasını da tanıttı. Mol Fehervar karşısında ilk kez giyilen formanın tanıtımında, futbolcular Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ece Güneş ile altyapının yıldızları Hamza Yiğit Akman ve Özgür Baran Aksaka yer alıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Siyah forma görücüye çıktı
Daha önce yeni sezon parçalısını tanıtan G.Saray, deplasman formasını da tanıttı. Mol Fehervar karşısında ilk kez giyilen formanın tanıtımında, futbolcular Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ece Güneş ile altyapının yıldızları Hamza Yiğit Akman ve Özgür Baran Aksaka yer alıyor.
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