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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Öte yandan Buruk sonrası Aslan'da büyük bir değişim yaşanıyor. Kiralıktan dönenler ve yeni transferlerle birlikte ilk 11'de 7 yeni futbolcu görev yapacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

Buruk, Galatasaray'a büyük umutlarla geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

Başarılı teknik adam da şampiyonluğa odaklandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

Öte yandan geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığına neden olan Galatasaray'da değişim rüzgârları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

Yeni teknik direktör Okan Buruk, selefi Domenec Torrent'in izlerini tamamen sildi ve takımı baştan aşağı değiştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

Sabah'ın haberine göre; kiralıktan dönen oyuncular ve yapılan transferlerle birlikte ilk 11'de 7 yeni futbolcu görev alacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

Şu ana kadar Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Seferovic ve Leo Dubois'i kadrosuna katan Cimbom, 6 ve 10 numaralara da yıldız düzeyinde transfer gerçekleştirerek forvet ve stoper hattı için kulübesini güçlendirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

MARCAO'NUN GÖREVİ BARDAKCI'YA

Sağ beki Fransız Leo Dubois'e teslim edecek Okan Buruk, Marcao'nun boşluğunu şimdilik Abdülkerim Bardakcı ile dolduracak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

Taylan- Berkan ikilisi yerine ilk olarak Portekizli Sergio Oliveira transfer edildi ve Avusturyalı 6 numara Florian Grillitsch için uğraşılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

10 numara adayları ise Evander ve Amine Harit.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

Kiralıktan dönen Yunus Akgün sağ açığın bankosu olurken Diagne ve Mohamed'in gönderildiği ileri uçta Seferovic görev yapacak.

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