GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası büyük değişim! Domenec Torrent'ten eser yok

Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Buruk, Galatasaray'a büyük umutlarla geldi.
Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Buruk, Galatasaray'a büyük umutlarla geldi.
Başarılı teknik adam da şampiyonluğa odaklandı.
Öte yandan geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığına neden olan Galatasaray'da değişim rüzgârları devam ediyor.
Yeni teknik direktör Okan Buruk, selefi Domenec Torrent'in izlerini tamamen sildi ve takımı baştan aşağı değiştirdi.
Sabah'ın haberine göre; kiralıktan dönen oyuncular ve yapılan transferlerle birlikte ilk 11'de 7 yeni futbolcu görev alacak.
Şu ana kadar Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Seferovic ve Leo Dubois'i kadrosuna katan Cimbom, 6 ve 10 numaralara da yıldız düzeyinde transfer gerçekleştirerek forvet ve stoper hattı için kulübesini güçlendirecek.
MARCAO'NUN GÖREVİ BARDAKCI'YA
Sağ beki Fransız Leo Dubois'e teslim edecek Okan Buruk, Marcao'nun boşluğunu şimdilik Abdülkerim Bardakcı ile dolduracak.
Taylan- Berkan ikilisi yerine ilk olarak Portekizli Sergio Oliveira transfer edildi ve Avusturyalı 6 numara Florian Grillitsch için uğraşılıyor.
10 numara adayları ise Evander ve Amine Harit.
Kiralıktan dönen Yunus Akgün sağ açığın bankosu olurken Diagne ve Mohamed'in gönderildiği ileri uçta Seferovic görev yapacak.
Geçen sezonki kadrodan sadece Muslera, Nelsson, Van Aanholt ve Kerem yerlerini koruyabildi.