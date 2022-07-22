GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

Galatasaray'ın yeni sağ beki Leo Dubois, önceki gece geç saatlerde İstanbul'a inmişti.
Galatasaray'ın yeni sağ beki Leo Dubois, önceki gece geç saatlerde İstanbul'a inmişti.
Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Fransız sağ bekin havalimanındaki coşkulu halleri dikkatlerden kaçmadı.
İlgiden memnun olan ve mutluluğu gözlerinden okunan 27 yaşındaki oyuncu açıklama yapmıştı.
Dubois, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum.
Taraftarların ilgisi nedeniyle gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Fransız basını, 27 yaşındaki savunmacı için yapılanı 'çılgınlık' olarak yorumladı.
RMC Sport, "Dubois, bir rock yıldızı gibi karşılandı. İstanbul'da inanılmaz atmosfer" ifadeleriyle haberi verdi.
Bir kanalda transferi değerlendiren yorumcular ise, "Bu fiyata çok iyi bir hamle, bir lastik parası bile değil. İnanılır gibi değil" sözleriyle Dubois hamlesini olumlu buldu.
LEO DUBOIS KİMDİR?
14 Eylül 1994 doğumlu Fransız oyuncu, futbola ülkesinde başladı.
2014-15 sezonunda adım attığı Nantes kulübünde farklı alt yapılarda 3 sezon geçiren Dubois, Temmuz 2018'de Olimpik Lyon'a transfer oldu.
1.78 boyundaki sağ bek, Lyon formasıyla 128 maçın 113'ünde sahaya ilk 11 çıktı, 6 gol ve 25 asistlik katkı verdi.
Nantes altyapısında yetişen ve Olimpik Lyon'a transfer olan Leo Dubois, geçen sezon Fransız ekibiyle toplamda 28 maça çıkıp 3 asist kaydetti.
13 kez de Fransa Milli Takım formasını giyen Dubois'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.