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GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da kadroya son olarak Dubois dahil edilmişti. Lyon'dan gelen Leo Dubois'in transferi Fransa basınında geniş yer buldu. RMC Sport, "İstanbul'da bir rock yıldızı gibi karşılandı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

Galatasaray'ın yeni sağ beki Leo Dubois, önceki gece geç saatlerde İstanbul'a inmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Fransız sağ bekin havalimanındaki coşkulu halleri dikkatlerden kaçmadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

İlgiden memnun olan ve mutluluğu gözlerinden okunan 27 yaşındaki oyuncu açıklama yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

Dubois, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum.

GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

Taraftarların ilgisi nedeniyle gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

BU BİR ÇILGINLIK

Lyon'dan transfer edilen Dubois'in karşılaması Fransa'da da yankı buldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

Fransız basını, 27 yaşındaki savunmacı için yapılanı 'çılgınlık' olarak yorumladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

RMC Sport, "Dubois, bir rock yıldızı gibi karşılandı. İstanbul'da inanılmaz atmosfer" ifadeleriyle haberi verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

Bir kanalda transferi değerlendiren yorumcular ise, "Bu fiyata çok iyi bir hamle, bir lastik parası bile değil. İnanılır gibi değil" sözleriyle Dubois hamlesini olumlu buldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

LEO DUBOIS KİMDİR?

14 Eylül 1994 doğumlu Fransız oyuncu, futbola ülkesinde başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

2014-15 sezonunda adım attığı Nantes kulübünde farklı alt yapılarda 3 sezon geçiren Dubois, Temmuz 2018'de Olimpik Lyon'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

1.78 boyundaki sağ bek, Lyon formasıyla 128 maçın 113'ünde sahaya ilk 11 çıktı, 6 gol ve 25 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

Nantes altyapısında yetişen ve Olimpik Lyon'a transfer olan Leo Dubois, geçen sezon Fransız ekibiyle toplamda 28 maça çıkıp 3 asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ: Dubois'nın transferi Fransa'da gündem oldu!

13 kez de Fransa Milli Takım formasını giyen Dubois'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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