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Adım adım Grillitsch!

Transfer taarruzuna kalkan ve Haris Seferovic'in ardından Leo Dubois'te de mutlu sona ulaşan G.Saray'da artık gözler Florian Grillitsch'e çevrildi. Orta sahayı Avusturyalı oyuncuya emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki orta saha için yaptığı teklifi arttırma kararı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Adım adım Grillitsch!

Transfer taarruzuna kalkan ve Haris Seferovic'in ardından Leo Dubois'te de mutlu sona ulaşan G.Saray'da artık gözler Florian Grillitsch'e çevrildi. Orta sahayı Avusturyalı oyuncuya emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki orta saha için yaptığı teklifi arttırma kararı aldı.

İmza parası olarak 2.5 milyon euro talep eden Avusturyalı oyuncunun menajeriyle orta yolu bulmak isteyen G.Saray, 500 bin euro zamla 2 milyon euro'da el sıkışacak. Yönetim, bu transferi bitirerek taraftalarına müjde vermeyi planlıyor.

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