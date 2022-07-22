Adım adım Grillitsch!

Transfer taarruzuna kalkan ve Haris Seferovic'in ardından Leo Dubois'te de mutlu sona ulaşan G.Saray'da artık gözler Florian Grillitsch'e çevrildi. Orta sahayı Avusturyalı oyuncuya emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki orta saha için yaptığı teklifi arttırma kararı aldı.

İmza parası olarak 2.5 milyon euro talep eden Avusturyalı oyuncunun menajeriyle orta yolu bulmak isteyen G.Saray, 500 bin euro zamla 2 milyon euro'da el sıkışacak. Yönetim, bu transferi bitirerek taraftalarına müjde vermeyi planlıyor.