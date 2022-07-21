Seferovic imzayı attı iddialı konuştu

Galatasaray, Haris Seferovic ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan 30 yaşındaki forvet, "Çok büyük bir kulübe geldim. Bunun için gururluyum" dedi. Sakat olmadığını söyleyen İsviçreli oyuncu, "Güzel bir sezon geçireceğim. Geçen sezon orada kaldı. Galatasaray'ın büyüklüğünü herkes biliyor. Biz de yeni katılanlar olarak maçlara adapte olacağız. Şampiyonluk kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

2.5'A BONSERVİSİNİ ALABİLECEK

Seferovic için Benfica'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek olan Cimbom, 2.5 milyon euro vererek bonservisini alabilecek. Yıldız oyuncu ise 2.3 milyon euro garanti ücret alacak. Seferovic'in milli takımdan arkadaşı Eren Derdiyok, "Haris kaliteli bir oyuncu. Mücadelecidir ve kale önünde soğukkanlıdır. Galatasaray'da başarılı olacaktır" dedi. Okan Buruk'un ana santrforu olacak Seferovic, Benfica'da geçen sezon 15 maçta 5 gol+3 asist üretmişti.

3 BÜYÜĞÜ GÖRDÜ

Bosna asıllı Seferovic, futbola İsviçre'de Sursee- Luzern alt yapısında başladı. İtalya, İspanya ve Almanya liglerinde oynayan tecrübeli forvet, kariyerinin zirvesine Benfica ile Portekiz'de ulaştı. İsviçre Milli Takımı'nda 86 karşılaşmada 25 gol attı.

ÖZELLİKLERİ FAZLA

Benfica ile lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Haris, yılın futbolcusu ve en iyi forvet seçildi. 1.86 boyundaki İsviçreli oyuncu güçlü fiziği ve sol ayağıyla yaptığı etkili gol vuruşları ile tanınıyor. Vücudunu iyi kullanıyor. Süratiyle kontratakta da iyi.

Seferovic, ay-yıldız dövmesini, "Boşnak ve müslümanım. Bu da İslam'ı simgeleyen bir sembol olduğu için yaptırdım. En sevdiğim dövmelerden biri" sözleri ile anlattı.