Geçtiğimiz sezonı 13. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile özel maça çıkacak. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda oynayacağı müsabakayı sezon öncesi en kritik prova olarak görüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabakanın Spor Smart ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Kasımpaşa maçında en pahalı bilet 500, en ucuz bilet 40 lira olarak satışa çıktı.