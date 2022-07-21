Haberler Galatasaray Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022-2023 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren ve kamp sürecini tamamlayan Galatasaray, Nef Stadyumu'ndaki ilk hazırlık maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Halis Seferovic ve Léo Dubois gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Futbolseverler yeni transferler ve gençlerin performansını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 15:30
Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezonı 13. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile özel maça çıkacak. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda oynayacağı müsabakayı sezon öncesi en kritik prova olarak görüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabakanın Spor Smart ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Kasımpaşa maçında en pahalı bilet 500, en ucuz bilet 40 lira olarak satışa çıktı.

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