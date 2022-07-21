Emre Akbaba göze girdi

Galatasaray'ın Avusturya kampında en çok dikkat çeken isimlerin başında Emre Akbaba geldi. Geçen sezon Alanyaspor'da kiralık oynayan ve 39 maçta 13 gol, 6 asist katkısı sağlayan 29 yaşındaki forvetin hazırlık kampındaki performansı bir hayli göz doldurdu.
Galatasaray'ın Avusturya kampında en çok dikkat çeken isimlerin başında Emre Akbaba geldi. Geçen sezon Alanyaspor'da kiralık oynayan ve 39 maçta 13 gol, 6 asist katkısı sağlayan 29 yaşındaki forvetin hazırlık kampındaki performansı bir hayli göz doldurdu.