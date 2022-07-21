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Emre Akbaba göze girdi

Galatasaray'ın Avusturya kampında en çok dikkat çeken isimlerin başında Emre Akbaba geldi. Geçen sezon Alanyaspor'da kiralık oynayan ve 39 maçta 13 gol, 6 asist katkısı sağlayan 29 yaşındaki forvetin hazırlık kampındaki performansı bir hayli göz doldurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Emre Akbaba göze girdi
Galatasaray'ın Avusturya kampında en çok dikkat çeken isimlerin başında Emre Akbaba geldi. Geçen sezon Alanyaspor'da kiralık oynayan ve 39 maçta 13 gol, 6 asist katkısı sağlayan 29 yaşındaki forvetin hazırlık kampındaki performansı bir hayli göz doldurdu.
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