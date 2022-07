SON DAKİKA - Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois İstanbul'a geliyor!

Galatasaray yeni sezon öncesi 5. transferini duyurmaya hazırlanıyor. Sağ bek mevkisi için bir süredir arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bek Leo Dubois'in transferinde mutlu sona ulaştı.



Yönetimin her konuda anlaşma sağladığı Dubois transferinin kısa süre içinde KAP'a açıklaması bekleniyor.



A Spor'un haberine göre; Cimbom'un her konuda anlaşma sağladığı yıldız futbolcu bu akşam 22.50'de İstanbul'da olacak.

Sağ bek mevkisinde forma giyen Dubois, sol bek ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor.

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.