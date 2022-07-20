Pedro'yu istesek alırdık

Okan Buruk, Joao Pedro için "Menajer parası, verebileceğimiz rakamı geçti. İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik ancak mali olarak sıkıntı oluşurdu" dedi.

Pedro'nun 30 yaşında olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca. "Galatasaray'ın geleceğini düşündüğümüz için vazgeçtik. 2-3 hafta önce bitirebilirdik" diye konuştu.

Forvet alacaklarını ifade eden Buruk; Sörloth, Halil Dervişoğlu ve Umut Bozok'un yüksek maliyetlerinden dolayı gündemlerinden çıktığını ifade etti.

Okan Buruk, Joao Pedro için "Menajer parası, verebileceğimiz rakamı geçti. İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik ancak mali olarak sıkıntı oluşurdu" dedi.

Pedro'nun 30 yaşında olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca.

"Galatasaray'ın geleceğini düşündüğümüz için vazgeçtik. 2-3 hafta önce bitirebilirdik" diye konuştu.

Forvet alacaklarını ifade eden Buruk; Sörloth, Halil Dervişoğlu ve Umut Bozok'un yüksek maliyetlerinden dolayı gündemlerinden çıktığını ifade etti.