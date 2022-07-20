Haberler Galatasaray Pedro'yu istesek alırdık

Pedro'yu istesek alırdık

Okan Buruk, Joao Pedro için "Menajer parası, verebileceğimiz rakamı geçti. İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik ancak mali olarak sıkıntı oluşurdu" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Pedro'yu istesek alırdık

Okan Buruk, Joao Pedro için "Menajer parası, verebileceğimiz rakamı geçti. İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik ancak mali olarak sıkıntı oluşurdu" dedi.

Pedro'nun 30 yaşında olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca. "Galatasaray'ın geleceğini düşündüğümüz için vazgeçtik. 2-3 hafta önce bitirebilirdik" diye konuştu.

Forvet alacaklarını ifade eden Buruk; Sörloth, Halil Dervişoğlu ve Umut Bozok'un yüksek maliyetlerinden dolayı gündemlerinden çıktığını ifade etti.

Okan Buruk, Joao Pedro için "Menajer parası, verebileceğimiz rakamı geçti. İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik ancak mali olarak sıkıntı oluşurdu" dedi.

Pedro'nun 30 yaşında olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca.

"Galatasaray'ın geleceğini düşündüğümüz için vazgeçtik. 2-3 hafta önce bitirebilirdik" diye konuştu.

Forvet alacaklarını ifade eden Buruk; Sörloth, Halil Dervişoğlu ve Umut Bozok'un yüksek maliyetlerinden dolayı gündemlerinden çıktığını ifade etti.

DİĞER
Ece Erken isyan etti! Ece Erken: Onlarla mücadele etmekten kafamı koyup tam ağlatmadılar!
Bodrum'da "Pinokyo" vurgunu! 30 kişiden 1,5 milyon lira çarptılar
Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te!
Kanarya Kiev deplasmanında! İşte Jesus'un ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri
10 numara operasyonu! Listede 2 aday var
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Bu oyunlar sudan ucuz! Epic Games yaz indirimleri başladı
Sebastien Haller'de rastlanan testis tümörü nedir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vale! Vale! 06:41
Haji Wright’tan 3 yıllık imza Haji Wright’tan 3 yıllık imza 01:26
Aslan golsüz bitirdi Aslan golsüz bitirdi 01:24
Serdar'dan özür mesajı! Serdar'dan özür mesajı! 01:12
Serdar'dan özür mesajı! Serdar'dan özür mesajı! 01:12
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da 01:01
Daha Eski
Cimbom transferi KAP'a bildirdi! Cimbom transferi KAP'a bildirdi! 01:01
Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te! Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te! 01:00
Buruk'tan Seferovic sözleri! Buruk'tan Seferovic sözleri! 01:00
G.Saray'dan golsüz prova! G.Saray'dan golsüz prova! 01:00
Jorge Jesus'tan flaş Kim itirafı! Jorge Jesus'tan flaş Kim itirafı! 01:00
Beşiktaş transfer detaylarını KAP'a duyurdu! Beşiktaş transfer detaylarını KAP'a duyurdu! 00:59