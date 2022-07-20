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Gueye reddetti

Fransız basını, PSG forması giyen Gueye'nin G.Saray'ı reddettiğini yazdı. L'Equipe, Senegalli orta sahanın sarı-kırmızılı ekibin projesini ilgi çekici bulmadığı iddia etti. 30 yaşındaki oyuncunun, bu sezon PSG'de şans bulacağını düşündüğü ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Gueye reddetti
Fransız basını, PSG forması giyen Gueye'nin G.Saray'ı reddettiğini yazdı. L'Equipe, Senegalli orta sahanın sarı-kırmızılı ekibin projesini ilgi çekici bulmadığı iddia etti. 30 yaşındaki oyuncunun, bu sezon PSG'de şans bulacağını düşündüğü ifade edildi.
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