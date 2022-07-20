Gueye reddetti

Fransız basını, PSG forması giyen Gueye'nin G.Saray'ı reddettiğini yazdı. L'Equipe, Senegalli orta sahanın sarı-kırmızılı ekibin projesini ilgi çekici bulmadığı iddia etti. 30 yaşındaki oyuncunun, bu sezon PSG'de şans bulacağını düşündüğü ifade edildi.
Fransız basını, PSG forması giyen Gueye'nin G.Saray'ı reddettiğini yazdı. L'Equipe, Senegalli orta sahanın sarı-kırmızılı ekibin projesini ilgi çekici bulmadığı iddia etti. 30 yaşındaki oyuncunun, bu sezon PSG'de şans bulacağını düşündüğü ifade edildi.