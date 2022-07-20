Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

Sağlık kontrollerinde sorun çıkmayan Seferovic, Portekiz’den kalkan uçakla İstanbul’a geldi. 30 yaşındaki forvet bugün resmi sözleşmeye imza atacak. Aslan, iyi pazarlık sonucunda kadrosuna kattığı Haris Seferovic'e 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. 2.5 milyon euro'luk opsiyon da sözleşmede yer alıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

Avrupa'ya transfer çıkarması yapan G.Saray, dün golcüsüne kavuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu ve anlaşma sağladığı Haris Seferovic'i İstanbul'a getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

Önceki gün kulüp doktoru Yener İnce, oyuncunun sağlık kontrolleri için Portekiz'e gitmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle 29 maçı kaçıran 30 yaşındaki İsviçreli golcü için tüm tetkikler tamamlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

Tecrübeli oyuncu, daha önce iki kez girdiği sağlık kontrolünden bir kez daha sorunsuz geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

SADECE 1 MİLYON EURO

Haris Seferovic, dün gece yarısı özel uçakla istanbul'a geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

30 yaşındaki tecrübeli golcü, Atatürk Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı, taraftara üçlü çektirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

Bugün sağlık kontrolünden geçecek Seferovic, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

Aslan, iyi pazarlık sonucunda kadrosuna kattığı Haris Seferovic'e 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

2.5 milyon euro'luk opsiyon da sözleşmede yer alıyor. İsviçreli forvetin ise yıllık 2.3 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

7 DİL KONUŞUYOR, UYUM SAĞLAR

Grasshoppers, Neuchatel, Fiorentina, Lecce, R. Sociedad, Frankfurt ve Benfica'da oynayan Seferovic; Portekizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, İngilizce ve Almanca'nın dahil olduğu 7 dili konuşabiliyor. Takım arkadaşlarıyla iletişim sorunu yaşamıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLACAK

Fizik gücüyle dikkat çeken Seferovic, takım arkadaşlarına iyi servisler yapabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

İsviçreli forvet, ceza alanında iyi yer tutup pozisyon takibini son derece iyi yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

Bitiriciliğini Benfica'da arttırdı. Savaşçılığı, mücadeleci ve agresif yapısıyla gittiği takımlarda olduğu gibi Galatasaray'da da taraftarın sevgilisi olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

'TAM BİR AİLE BABASI'

Seferovic'le ilgili konuşan Okan Buruk, "Profesyonel, aile babası. Güncel bir sakatlığı yok.

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