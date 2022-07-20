GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic Aslan oldu! İşte sözleşme detayları...

Avrupa'ya transfer çıkarması yapan G.Saray, dün golcüsüne kavuştu.
Avrupa'ya transfer çıkarması yapan G.Saray, dün golcüsüne kavuştu.
Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu ve anlaşma sağladığı Haris Seferovic'i İstanbul'a getirdi.
Önceki gün kulüp doktoru Yener İnce, oyuncunun sağlık kontrolleri için Portekiz'e gitmişti.
Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle 29 maçı kaçıran 30 yaşındaki İsviçreli golcü için tüm tetkikler tamamlandı.
Tecrübeli oyuncu, daha önce iki kez girdiği sağlık kontrolünden bir kez daha sorunsuz geçti.
SADECE 1 MİLYON EURO
Haris Seferovic, dün gece yarısı özel uçakla istanbul'a geldi.
30 yaşındaki tecrübeli golcü, Atatürk Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı, taraftara üçlü çektirdi.
Bugün sağlık kontrolünden geçecek Seferovic, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Aslan, iyi pazarlık sonucunda kadrosuna kattığı Haris Seferovic'e 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
2.5 milyon euro'luk opsiyon da sözleşmede yer alıyor. İsviçreli forvetin ise yıllık 2.3 milyon euro kazanacağı öğrenildi.
7 DİL KONUŞUYOR, UYUM SAĞLAR
Grasshoppers, Neuchatel, Fiorentina, Lecce, R. Sociedad, Frankfurt ve Benfica'da oynayan Seferovic; Portekizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, İngilizce ve Almanca'nın dahil olduğu 7 dili konuşabiliyor. Takım arkadaşlarıyla iletişim sorunu yaşamıyor.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLACAK
Fizik gücüyle dikkat çeken Seferovic, takım arkadaşlarına iyi servisler yapabiliyor.
İsviçreli forvet, ceza alanında iyi yer tutup pozisyon takibini son derece iyi yapıyor.
Bitiriciliğini Benfica'da arttırdı. Savaşçılığı, mücadeleci ve agresif yapısıyla gittiği takımlarda olduğu gibi Galatasaray'da da taraftarın sevgilisi olacak.
'TAM BİR AİLE BABASI'
Seferovic'le ilgili konuşan Okan Buruk, "Profesyonel, aile babası. Güncel bir sakatlığı yok.
Önemli bir oyuncu. Sırtı dönük oynayabiliyor. İkili oynayacağımız zaman da katkı verecek" dedi.