GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

Dört koldan orta saha arayan Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi.
Dört koldan orta saha arayan Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi.
Schalke 04 forması giyen Amine Harit'le görüşmelerini sürdüren sarı- kırmızılılar, Almanya'dan bir ismi daha listesine ekledi.
Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri de hedefler arasına girdi.
Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Afganistan kökenli Alman milli yıldızı kiralamak için girişimlere başladı.
Geçen sezon İtalya Ligi'nde Genoa forması giyen Nadiem Amiri'nin Transfermarkt değeri 8 milyon euro olarak gözüküyor.
HOFFENHEIM'DA PARLADI
Kariyerine Mannheim altyapısında başlayan 25 yaşındaki Amiri, daha sonra Hoffenheim'a transfer oldu.
Burada son derece başarılı bir performans göstererek piyasa değerini 22 milyon euro'ya kadar çıkartan yıldız, 2019'da 9 milyon euro'ya Leverkusen'e transfer oldu.
3 yılda 101 maça çıkan ve 8 gol, 17 asistlik performans gösteren Amiri, geçen yılı ise Genoa'da kiralık geçirdi.
12 maçta 2 asist yapmayı başardı.
İKİ YIL DAHA KONTRATI VAR
2019 yılında Bayer Leverkusen'e 5 yıllık imza atan Amiri'nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Orta sahada elinde alternatifleri bulunan Alman ekibi, yıldız ismi geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kiralamaya sıcak bakıyor.
5 KEZ ALMAN MİLLİ!
Almanya'da doğan Afganistan asıllı futbolcu, milli takımda 5 kez forma giydi.
İlk olarak 2019'da Arjantin'le oynanan hazırlık maçında Joachim Löw'ün şans verdiği 25 yaşındaki oyuncu, son olarak 2020'de Uluslar Ligi'nde kadroya girdi.