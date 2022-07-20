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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Harit’le görüşmeleri sürdüren G.Saray, Leverkusen’in Alman yıldızıyla da temasa geçti. 25 yaşındaki Nadiem Amiri’yi, opsiyonlu kiralamak istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

Dört koldan orta saha arayan Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

Schalke 04 forması giyen Amine Harit'le görüşmelerini sürdüren sarı- kırmızılılar, Almanya'dan bir ismi daha listesine ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri de hedefler arasına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Afganistan kökenli Alman milli yıldızı kiralamak için girişimlere başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

Geçen sezon İtalya Ligi'nde Genoa forması giyen Nadiem Amiri'nin Transfermarkt değeri 8 milyon euro olarak gözüküyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

HOFFENHEIM'DA PARLADI

Kariyerine Mannheim altyapısında başlayan 25 yaşındaki Amiri, daha sonra Hoffenheim'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

Burada son derece başarılı bir performans göstererek piyasa değerini 22 milyon euro'ya kadar çıkartan yıldız, 2019'da 9 milyon euro'ya Leverkusen'e transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

3 yılda 101 maça çıkan ve 8 gol, 17 asistlik performans gösteren Amiri, geçen yılı ise Genoa'da kiralık geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

12 maçta 2 asist yapmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

İKİ YIL DAHA KONTRATI VAR

2019 yılında Bayer Leverkusen'e 5 yıllık imza atan Amiri'nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

Orta sahada elinde alternatifleri bulunan Alman ekibi, yıldız ismi geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kiralamaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'da orta sahaya son aday: Nadiem Amiri

5 KEZ ALMAN MİLLİ!

Almanya'da doğan Afganistan asıllı futbolcu, milli takımda 5 kez forma giydi.

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