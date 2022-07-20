GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Mostafa Mohamed, Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'a transfer oldu. Mısırlı futbolcu kariyerine Fransa'da devam etmek istedi ve Nantes kulübü Mısırlı forvet için Galatasaray'a resmi teklifte bulundu.
Mostafa Mohamed, Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'a transfer oldu. Mısırlı futbolcu kariyerine Fransa'da devam etmek istedi ve Nantes kulübü Mısırlı forvet için Galatasaray'a resmi teklifte bulundu.
Sarı-kırmızılılar Mohamed'i bonservisiyle göndermek istedi fakat Fransız ekibi satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Mohamed'in ısrarcı tavrı sonrası Galatasaray, Mısırlı forveti Nantes'a satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray, Mohamed'in kiralık transferinden 250 bin euro elde ederken satın alma opsiyonu 5 milyon 750 bin euro olarak belirlendi.
Nantes, Mohamed'in satın alma opsiyonunu devreye sokarsa Galatasaray bu transferden toplamda 6 milyon euro gelir elde etmiş olacak.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Galatasaray'ın Mısırlı forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a transfer sürecini tamamlamak için sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampından ayrıldı.
Konuşma esnasında gözleri dolan ve duygusal bir konuşma gerçekleştiren Mısırlı oyuncu, yaptığı açıklamada, "Takımı, taraftarları ve teknik ekibi özleyeceğim. 1 yıllığına Nantes'a gidiyorum. Satın alma opsiyonları var. Kendim ve Galatasaray için en iyisini diliyorum. Umarım Galatasaray kupalar kazanmayı başarır" ifadelerini kullandı.
Mısır basını Galatasaray ve Zamalek arasında yapılan sözleşmenin detaylarına ulaştı.
DİKKAT ÇEKEN MADDE!
Milliyet'in derlediği haberde Mohamed'in Galatasaray'a transferinde sözleşmede yer alan bir madde dikkatlerden kaçmadı.
Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanmasının ardından Mısır basının Zamalek ve Galatasaray arasındaki sözleşmenin detaylarını yayınladı.
Sözleşmede "Oyuncunun üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda transferden elde edilen net kârın yüzde 15'lik dilimi Zamalek'e ödenir" maddesi yer alıyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 41 resmi maça çıkan Mohamed, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Mısırlı futbolcu ülkesinin milli takımında 21 maçta 4 gol kaydetti.
Mostafa Mohamed'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.