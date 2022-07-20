GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Konuşma esnasında gözleri dolan ve duygusal bir konuşma gerçekleştiren Mısırlı oyuncu, yaptığı açıklamada, "Takımı, taraftarları ve teknik ekibi özleyeceğim. 1 yıllığına Nantes'a gidiyorum. Satın alma opsiyonları var. Kendim ve Galatasaray için en iyisini diliyorum. Umarım Galatasaray kupalar kazanmayı başarır" ifadelerini kullandı.