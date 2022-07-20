Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu ödemesinin ardından genç futbolcuyu Nantes'a kiraladı. Zamalek ile sarı-kırmızılılar arasında yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Mısır basını, taraflar arasındaki kontrata ulaştı ve sözleşmede yer alan bir madde dikkat çekti. Peki Mostafa Mohamed, Nantes'a satılırsa ne olacak? İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:07
GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Mostafa Mohamed, Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'a transfer oldu. Mısırlı futbolcu kariyerine Fransa'da devam etmek istedi ve Nantes kulübü Mısırlı forvet için Galatasaray'a resmi teklifte bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Sarı-kırmızılılar Mohamed'i bonservisiyle göndermek istedi fakat Fransız ekibi satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Mohamed'in ısrarcı tavrı sonrası Galatasaray, Mısırlı forveti Nantes'a satın alma opsiyonuyla kiraladı.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Galatasaray, Mohamed'in kiralık transferinden 250 bin euro elde ederken satın alma opsiyonu 5 milyon 750 bin euro olarak belirlendi.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Nantes, Mohamed'in satın alma opsiyonunu devreye sokarsa Galatasaray bu transferden toplamda 6 milyon euro gelir elde etmiş olacak.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Galatasaray'ın Mısırlı forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a transfer sürecini tamamlamak için sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampından ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Konuşma esnasında gözleri dolan ve duygusal bir konuşma gerçekleştiren Mısırlı oyuncu, yaptığı açıklamada, "Takımı, taraftarları ve teknik ekibi özleyeceğim. 1 yıllığına Nantes'a gidiyorum. Satın alma opsiyonları var. Kendim ve Galatasaray için en iyisini diliyorum. Umarım Galatasaray kupalar kazanmayı başarır" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Mısır basını Galatasaray ve Zamalek arasında yapılan sözleşmenin detaylarına ulaştı.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

DİKKAT ÇEKEN MADDE!
Milliyet'in derlediği haberde Mohamed'in Galatasaray'a transferinde sözleşmede yer alan bir madde dikkatlerden kaçmadı.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanmasının ardından Mısır basının Zamalek ve Galatasaray arasındaki sözleşmenin detaylarını yayınladı.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Sözleşmede "Oyuncunun üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda transferden elde edilen net kârın yüzde 15'lik dilimi Zamalek'e ödenir" maddesi yer alıyor.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 41 resmi maça çıkan Mohamed, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Mısırlı futbolcu ülkesinin milli takımında 21 maçta 4 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERİ: Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde dikkat çeken madde! Eğer satılırsa...

Mostafa Mohamed'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: G.Saray ve F.Bahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef de Souza'nın yerine geliyor...
İki gündür kayıp olan Pınar'ın cesedi ormanlık alanda bulundu: Kuzeninin eşi gözaltında
İtalyan basını duyurdu! İşte yeni adresi
Trabzonspor KAP'a bildirdi! Ayrılık resmileşti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dubois G.Saray için geliyor! İşte İstanbul'a varış saati
F.Bahçe istemişti G.Saray devreye girdi!
KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
LGS TERCİH SONUÇ EKRANI: LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başkan Erdoğan Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyan basını duyurdu! İşte yeni adresi İtalyan basını duyurdu! İşte yeni adresi 16:25
Szombathelyi - Sivasspor maçı saat kaçta? Szombathelyi - Sivasspor maçı saat kaçta? 15:38
Kayserispor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Alanyaspor maçı saat kaçta? 15:20
Trabzonspor KAP'a bildirdi! Ayrılık resmileşti Trabzonspor KAP'a bildirdi! Ayrılık resmileşti 15:09
Kawasaki - PSG MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE Kawasaki - PSG MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 15:08
Giresunspor - Torpedo maçı saat kaçta? Giresunspor - Torpedo maçı saat kaçta? 14:58
Daha Eski
Paulo Dybala imzayı attı! Paulo Dybala imzayı attı! 14:35
Anakaragücü - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Anakaragücü - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? 14:29
Konyaspor Guilherme ile uzattı! Konyaspor Guilherme ile uzattı! 14:24
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:09
Dubois G.Saray için geliyor! İşte İstanbul'a varış saati Dubois G.Saray için geliyor! İşte İstanbul'a varış saati 13:54
Anadolu Efes Polonara ile sözleşme imzaladı! Anadolu Efes Polonara ile sözleşme imzaladı! 13:33